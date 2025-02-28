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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае

«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае

Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала 9-месячного сына после крещения в Дубае
Катя Жужа (Фото: Телеграм katyajuja1988)

Катя Жужа (Фото: Телеграм katyajuja1988)

В семье звезды «Дома-2» Кати Жужи и ее мужа, сына миллиардера, Артема Маркелова произошло радостное событие: их 9-месячный сын Лео прошёл таинство крещения. Не в православной церкви в России, а в Объединённых Арабских Эмиратах.
Недавно там же супруги отпраздновали пятилетнюю годовщину своей свадьбы, напоминает StarHit. Причём Артём устроил своей любимой жене настоящий сюрприз: он подготовил, организовал и, конечно, оплатил обряд их венчания, ничего не сказав об этом Кате. Конечно, и само таинство, и сюрприз удались на славу, денег отпрыск Валерия Маркелова не пожалел. Например, только одна ночь в люксовом отеле обошлась венчанным супругам в миллион рублей.

Теперь в Эмиратах прошло ещё одно торжество семьи — крещение маленького сына звезды «Дома-2» и её весьма обеспеченного мужа. Катя опубликовала серию фотографий, подписав: «Всем привет. Меня зовут Лео. Меня сегодня покрестили и со мной на фото мои любимые родители и мои крестные».

Пользователи Сети спорят, похож ли маленький Лео на братьев. Поклонники восхищаются тем, в какой идеальной форме поддерживает фигуру Катя, у которой четверо детей — дочь-подросток от первого брака и трое сыновей — от следующего союза с Маркеловым. Часто восторженные комментаторы отмечают, что Жужа со своей дочерью порой выглядят как сестры.

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Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия
NYP: семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия для выяснения причин смерти
28 февраля 2025, 19:55

Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)

Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана «неопределенной» из-за отказа ее семьи от вскрытия. Об этом информирует издание New York Post.
Согласно информации газеты, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. Уточняется, что в результате был проведен лишь медицинский осмотр.

Напомним, в среду, 26 февраля, стало известно о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По данным СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени.

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Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени
28 февраля 2025, 18:59

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Филипп Киркоров и Лолита должны «лбы расшибать на концертах от поклонов народу», который дал им второй шанс после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Недавно стало известно, что Лолита Милявская и Филипп Киркоров помирились и публично признались, что больше не враждуют. Однако стало известно, что их ссора была лишь пиаром.

По мнению Соседова, Лолита и Филипп, которых только ленивый не осудил за участие в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, должны становиться на колени перед своим зрителем, чтобы их вернули обратно на сцену.

«Это вопиющий случай, когда артист, которого должны были еще вчера потащить на плаху, фактически казнить публично, позволяет себе дешевый пиар, причем заблаговременно согласованный с другим артистом, который оказался в таком же незавидном положении», — заявил Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что подобный пиар является частым явлением в шоу-бизнесе, однако действия Киркорова и Лолиты оправдывать не стал. По его словам, артисты, допустившие публичные ошибки, должны хотя бы делать вид, что жалеют о своем поступке. Но вместо этого они устраивают «грязные шоу».

При этом Соседов подчеркнул, что второй шанс оступившимся артистам выпал исключительно из-за любви и милости поклонников, и теперь они должны «лоб свой расшибать на концертах от поклонов перед народом».

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Ушла от мужа через два месяца после родов и встретила любовь на съемках «Светофора»: судьба актрисы Ольги Медынич
28 февраля 2025, 17:44

Ольга Медынич (Фото: Инстаграм* @medynich)

Десять лет назад актриса сделала решительный шаг, перевернувший всю ее дальнейшую жизнь: рассталась с мужем и переехала из Питера в Москву. Первые полгода с работой не клеилось, так что Ольга Медынич начала снимать скетчи, которые прославили ее в соцсетях.
Подробности о жизни артистки — в материале «Радио 1».

Биография


Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Ее родители были далеки от мира искусства, да и сама Ольга не горела желанием стать актрисой. В юном возрасте она заявила маме, что будет прокурором.

В школе Медынич училась плохо. С пятого класса девочка списывала все контрольные у одноклассников. Однажды на проверочной работе по химии вместо ответов на вопросы Ольга написала учительнице, которая плотно занималась внеурочной деятельностью, послание: мол, предмета она не знает, однако обещает принимать участие во всех мероприятиях. В результате ей поставили тройку, и с тех пор она была задействована в каждом празднике.

В 11-м классе отец записал дочь на курсы экономики, и Медынич стыдно было признаться, что в математике она совсем ничего не понимает.

«Передо мной сидела девушка, я ее похлопала по плечу и говорю: "Ты что-нибудь понимаешь?" Она обернулась: "Нет!" — "Давай уйдем". И мы все девять месяцев, сколько длились курсы, прогуляли. Девушку зовут Серафима Низовская… Она поделилась, что хочет поступать в театральный. Одной ей было страшно. Я пошла за компанию… В итоге мы вместе учились в театральной академии в Петербурге», — рассказала актриса в одном из интервью.

Ольга училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства на специальности «актриса театра кукол». Получив диплом, она была принята в труппу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, где проработала около десяти лет.

Карьера


Дебют Медынич в кино состоялся в 2004 году в сериале «Улицы разбитых фонарей — 6». Популярность пришла к артистке в 2006 году после выхода проекта «Женская лига». Он транслировался на канале ТНТ до 2011 года.

Популярность Ольги росла: благодаря смешным видео в интернете, где артистка высмеивала модные тренды, ее все чаще стали замечать. Роль в комедии «Жизнь впереди» актриса получила без проб — Карену Оганесяну так понравились ролики в блоге Медынич, что он позвал ее на площадку, отметив, что уже все о ней понял.

Затем ее все чаще стали приглашать в сериалы: «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова», «Катерина». Всего в фильмографии Ольги насчитывается более 60 работ. Однако знаковым для актрисы проектом стал «Светофор».

Личная жизнь


Первым мужем Ольги Медынич стал оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году артистка родила сына Дмитрия, однако спустя время пара разошлась.

Ольга Медынич с сыном (Фото: Инстаграм* @medynich)

«Думаю, если бы сын еще подрос, то я бы не ушла. Рвать надо в самый больной момент, поэтому я села и сказала мужу, что не надо дотягивать до того, когда мы начнем друг к другу плохо относиться», — рассказывала она.

В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.

«Много лет я сюда ездила на съемки. Было безумно тяжело играть спектакль в Питере, садиться в поезд, сниматься в Москве, потом опять садиться в поезд и ехать в Питер играть спектакль. У меня рекорд — шесть ночей без перерыва в поезде. В какой-то момент я перестала понимать, в каком городе нахожусь», — делилась Ольга.

Съемки в популярном сериале «Светофор» подарили Ольге любовь. В 2016 году она вышла замуж за актера Джемала Тетруашвили. Они во многом понимали друг друга, ведь оба пережили неудачные отношения и растили детей от первых браков. По словам Ольги, она оценит во втором муже щедрость и теплое отношение к Диме, который почти сразу окрестил отчима «мой Джемочка».

«У меня очень кайфовые мужики: сын и муж. Мы как-то разбредаемся и можем полдня не видеться. Мы по квартире шуршим, у нас нет криков. В молодости я была очень нетерпимая, пыталась мужчине что-то объяснить. Сейчас пришла к мнению, что семейная жизнь — не поле боя. Нужно, наоборот, этот баланс поддерживать. Только кто-то поплыл, допустим, нет настроения, ну ляг, обними и скажи, что все будет хорошо. Нужно, конечно, быть очень терпимым и уважительно относиться к партнеру. Это большая проверка для всех семей», — отмечает Медынич.

Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили (Фото: кадр из сериала «Светофор»)

Чем сейчас занимается Ольга Медынич


Сегодня Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Ее можно увидеть в постановках «В Бореньке чего-то нет» и «Взрослые игры». В 2023 году артистка снялась в проектах «Страсти по Матвею», «Волшебный участок», «Мастодонт», «Крутая перемена» и «Уставший».

В скором времени должны выйти следующие картины с участием актрисы: «Макрон», «Илия Муромец», «Шеф», «Кто быстрее?» и «Курьеры».

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Предложение руки и сердца: чем закончился концерт певицы МакSим в Новосибирске
На концерте МакSим в Новосибирске парень сделал предложение девушке прямо со сцены
28 февраля 2025, 17:26

Фото: iStock/Anton Vierietin

Певица МакSим устроила тур по городам России. Свой первый свой концерт она дала 27 февраля в Новосибирске, во время которого произошел удивительный случай. Об эом рассказала менеджер артистки Яна Богушевская.
«На концерте в Новосибирске на сцену вышел молодой человек, который сделал предложение своей возлюбленной», — рассказала Богушевская в беседе с Общественной Службой Новостей.

Оказалось, что молодой человек по имени Никита напрямую обратился к певице и попросил разрешить ему сделать предложение своей возлюбленной прямо со сцены, и МакSим эту просьбу поддержала.

Девушка Никиты предложение руки и сердца приняла, уточнила Богушевская.

Ранее менеджер певицы МакSим опровергла информацию о том, что начались съемки фильма о жизни артистки.

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Были ухажеры из Америки: как Любовь Полищук сдала сына в интернат и нашла счастье со вторым мужем
28 февраля 2025, 17:20

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Личная жизнь яркой, красивой, харизматичной актрисы Любови Полищук часто «соперничала» с её работой: первый муж не поддерживал стремлений артистки развиваться в профессии, ей приходилось надолго расставаться с сыном из-за бесконечных репетиций, выступлений и гастролей. Но Полищук улыбнулась удача: она встретила художника Сергея Цигаля. Подробнее — в материале «Радио 1».

Первая попытка



Со своим первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук познакомилась, когда проходила курсы эстрадного искусства в Москве. Там же влюбленные поженились, а после вместе вернулись в родной Омск. Здесь супругов сразу приняли в местную филармонию. Они создали просто потрясающий конферанс, и зрители полюбили пару за талант перевоплощения и искромётный юмор.

В 1972 году у них родился сын Алексей. Заботы о ребёнке, попытки совмещать материнство с творчеством — всё это не мешало Полищук мечтать о чём-то бóльшем. Она продолжала выступать, разучивала новые монологи, работала с текстами талантливых авторов, в том числе Михаила Жванецкого, с которым познакомилась ещё в Москве.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако Полищук не хотела ограничиваться только этим. Она мечтала о сцене и больших ролях, только путь из эстрады в драматическое искусство в те годы был практически закрыт. Театры с недоверием относились к артистам, работавшим с юмористическим жанром. Да и муж актрисы не поддерживал её стремление к переменам.

«Ты уже артистка, Люба. Попытка сменить жанр — большой риск», — говорил Валерий.
Тем не менее Полищук была убеждена, что может достигнуть новых высот в своей профессии. Когда Алексею исполнилось четыре года, Любовь и Валерий разошлись. Актриса оставила ребенка в Омске у родителей, а сама отправилась покорять столицу. После развода Полищук больше никогда не встречалась с Макаровым и даже не следила за его судьбой.


Долгая разлука с сыном



Уже в Москве Полищук зачислили в штат мюзик-холла, где она играла в спектакле «"Красная стрела" прибывает в Москву» режиссёра Павла Хомского.

Спустя некоторое время она смогла забрать сына в столицу, хотя первое время им приходилось жить в не очень комфортных условиях. Их крохотная комната в семейном общежитии больше напоминала склад: толстый матрас на полу вместо кровати, несколько ящиков вместо мебели. Одежду некуда было складывать, поэтому она висела прямо на вбитых в стену гвоздях.

Репетиции в театре длились часами, и Алексей часто оставался один, на гастроли его не всегда можно было брать с собой. В итоге актриса приняла для себя непростое решение — отдать ребёнка в интернат.

Алексей Макаров, сын Любови Полищук (Фото: Instagram*, @makarov_alexey_)

Всегда после гастролей первым делом Любовь бежала к сыну, забирала домой, старалась проводить с ним как можно больше времени.
«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей. Обещаю», — сказала актриса своему сыну.
Спустя четыре года Любовь смогла забрать сына из интерната. К тому времени у актрисы уже была небольшая квартира в Чертаново, которую она смогла купить на заработанные деньги.


«Не могла без любви»



Любовь Полищук никогда не была обделена мужским вниманием. Как-то раз она сказала:
«Никогда не могла без любви. Меня и за границу хотели увезти. Были ухажеры из Америки и из Германии. Но когда он узнавал, что ребёнок... Мужики же — такие трусы…»
Со вторым мужем художником Сергеем Цигалем актрису познакомил Геннадий Хазанов. Их первое свидание оказалось на редкость удачным.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Вскоре они начали жить вместе, а через несколько месяцев Любовь обнаружила, что беременна. Она сама предложила ему пожениться, сказав, что двоих детей не потянет. После её слов Цигаль поднялся и вышел из квартиры. Полищук думала, что сбежал, но вскоре Сергей вернулся с букетом красных гвоздик и сделал ей предложение.


Женское счастье



Первые дни своей супружеской жизни Полищук до последних дней вспоминала с особым трепетом. Муж постарался превратить их в настоящую сказку. Тепло приняли невестку и её сына родители Цигаля, погрузив в мир неведомых ей ранее семейных ценностей. Когда же актриса родила дочь Мариэтту, казалось, счастью не будет предела.

Сергей Цигаль (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук очень много снималась в кино, работала в антрепризе, озвучивала мультфильмы и вела программы. Сергей взял на себя многие бытовые заботы, освобождая жену для творчества. Он прекрасно готовил, поддерживал и заботился о ней. Именно взаимопонимание и любовь помогли им пережить непростые времена.


Болезнь и последние годы жизни



Выполняя акробатический трюк на сцене, Любовь Полищук выбила себе три позвонка. Она мучилась от сильной боли, врачи стали её верными спутниками. В 2000 году актриса попала в автомобильную аварию. Казалось, травмы получила не смертельные, но последствия оказались куда более серьёзными.

Мариэтта Цигаль-Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук перенесла несколько операций. Артистка никогда не жаловалась, по-прежнему выступала в театре, снималась в кино. Только близкие знали, как ей тяжело.
«Мама так уставала от всей этой карусели, что порой просто отстранялась от всего на свете. Садилась в кресло, ставила рядом с собой тазик семечек и вязала, вязала, вязала. Так могло продолжаться несколько часов», — делился воспоминаниями сын Алексей.
В последние годы актрисе приходилось играть сидя, так как стоять было уже невозможно. О том, что у неё обнаружили саркому позвоночника, знали лишь близкие. Сергей Цигаль делал всё, чтобы спасти жену. Алексей отказался от всех репетиций и съёмок, чтобы побыть с мамой. Мариэтта тоже находилась рядом. Из Омска приехала мать актрисы Ольга Пантелеевна.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако, даже лучшие врачи Москвы и Израиля не смогли вылечить Любовь Григорьевну. Осенью 2006 года состояние артистки резко ухудшилось. Врачи сделали всё возможное, но спасти Любовь Полищук не удалось. 28 ноября 2006 года она ушла из жизни.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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