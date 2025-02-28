«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае

Катя Жужа (Фото: Телеграм katyajuja1988)
В семье звезды «Дома-2» Кати Жужи и ее мужа, сына миллиардера, Артема Маркелова произошло радостное событие: их 9-месячный сын Лео прошёл таинство крещения. Не в православной церкви в России, а в Объединённых Арабских Эмиратах.
Недавно там же супруги отпраздновали пятилетнюю годовщину своей свадьбы, напоминает StarHit. Причём Артём устроил своей любимой жене настоящий сюрприз: он подготовил, организовал и, конечно, оплатил обряд их венчания, ничего не сказав об этом Кате. Конечно, и само таинство, и сюрприз удались на славу, денег отпрыск Валерия Маркелова не пожалел. Например, только одна ночь в люксовом отеле обошлась венчанным супругам в миллион рублей.
Теперь в Эмиратах прошло ещё одно торжество семьи — крещение маленького сына звезды «Дома-2» и её весьма обеспеченного мужа. Катя опубликовала серию фотографий, подписав: «Всем привет. Меня зовут Лео. Меня сегодня покрестили и со мной на фото мои любимые родители и мои крестные».
Пользователи Сети спорят, похож ли маленький Лео на братьев. Поклонники восхищаются тем, в какой идеальной форме поддерживает фигуру Катя, у которой четверо детей — дочь-подросток от первого брака и трое сыновей — от следующего союза с Маркеловым. Часто восторженные комментаторы отмечают, что Жужа со своей дочерью порой выглядят как сестры.
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Теперь в Эмиратах прошло ещё одно торжество семьи — крещение маленького сына звезды «Дома-2» и её весьма обеспеченного мужа. Катя опубликовала серию фотографий, подписав: «Всем привет. Меня зовут Лео. Меня сегодня покрестили и со мной на фото мои любимые родители и мои крестные».
Пользователи Сети спорят, похож ли маленький Лео на братьев. Поклонники восхищаются тем, в какой идеальной форме поддерживает фигуру Катя, у которой четверо детей — дочь-подросток от первого брака и трое сыновей — от следующего союза с Маркеловым. Часто восторженные комментаторы отмечают, что Жужа со своей дочерью порой выглядят как сестры.
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Александр Бойцов