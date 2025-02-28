«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае

Десять лет назад актриса сделала решительный шаг, перевернувший всю ее дальнейшую жизнь: рассталась с мужем и переехала из Питера в Москву. Первые полгода с работой не клеилось, так что Ольга Медынич начала снимать скетчи, которые прославили ее в соцсетях.