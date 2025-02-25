Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Море цветов и отель класса "Люкс"»: Катя Жужа обвенчалась с сыном миллиардера в Эмиратах в пятую годовщину их свадьбы

«Море цветов и отель класса "Люкс"»: Катя Жужа обвенчалась с сыном миллиардера в Эмиратах в пятую годовщину их свадьбы

Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа обвенчалась в ОАЭ в пятую годовщину свадьбы
Катя Жужа (Фото: Телеграм @katyajuja1988)

Катя Жужа (Фото: Телеграм @katyajuja1988)

Пять лет назад Катя Жужа и Артем Маркелов сыграли пышную свадьбу в Москве. Красивую дату они дополнительно отметили, совершив таинство венчания в храме в Объединённых Арабских Эмиратах.
Все хлопоты по организации таинства и последующего торжества взял на себя супруг, сын миллиардера Валерия Маркелова, Артём, сообщает StarHit. Он разослал приглашения друзьям, попросив их непременно приехать на их с Катей праздник в Эмираты. Сама экс-участница реалити-шоу «Дом-2» даже не знала, что будет венчаться.

«Про то что у нас будет венчание я узнала сегодня утром. Я думала, что мы просто отметим годовщину и все. Пишу вам сейчас и даже не знаю, какие сюрпризы меня ждут еще сегодня», — радовалась 36-летняя Жужа.

Маркелов продумал каждую мелочь и деталь. Он пригласил в Эмираты известного визажиста Сердара Камбарова, чтобы тот поработал над обликом Кати, её причёской, нарядом и макияжем. За красоту мероприятия отвечала звёздная Анна Городжая. В своё время она устраивала свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, организовывала мероприятия для Александра Овечкина и других селебрити.

Само торжество проходило в отеле класса «Люкс» Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat. Выполненное в греческом стиле здание вмещает всего 22 номера, что делает его особенно уютным. Стоимость проживания там начинается от 300 тысяч рублей за ночь и доходит до миллиона.

Городжая показала, как декораторы убрали площадку перед отелем. Пространство буквально утопало в цветах нежных бледно-розовых оттенков.

«Это нереально! Казалось, невыполнимо! Ни сроки, ни погодные условия, ничего не помешало этому нереальному празднику», — нескромно восхитилась организатор своей собственной работой.

Перед женихом и гостями Жужа появилась в белоснежном платье, усыпанном бутонами и кристаллами. Наряд красиво переливался на солнце.

Читайте также:

Увела наследника миллионера, родила четверых детей и стала ведущей «Дома-2»: как сложилась жизнь Кати Жужи

«И подумать не могла»: Сати Казанова неожиданно заговорила о второй беременности

«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной
#солнце
#праздник
#мероприятия
#здание
#шоу
#селебрити
#сын
Одна «не готовила», другая «вопиюще правильная»: почему у Дмитрия Липскерова не сложились романы с Кориковой, Вилковой и другими
25 февраля 2025, 18:51

Дмитрий Липскеров (Фото: кадр из программы «Час интервью»)

Писатель, драматург и ресторатор Дмитрий Липскеров выбирал своих женщин, как на подбор: известные, красивые, талантливые. Однако каждая его не устраивала: одна была слишком «правильной», другая «ни разу не вымыла пол». Удалось ли писателю найти свое счастье — в материале «Радио 1».

Детство и юность писателя

Дмитрий Липскеров родился 19 февраля 1964 года. Его родной отец Михаил работал сценаристом популярных мультсериалов («Волк и теленок», «Самый маленький гном»), кинодраматургом, а мама Инна трудилась музыкальным редактором Государственного дома радиозаписи. Супруги развелись, когда мальчику было девять лет.

После выпуска из школы Дмитрий стал студентом Театрального института им. Щукина, где обучался с 1981 по 1985 год. Однако известным актером Липскеров не стал.

Дмитрий нашел свое призвание в другом — в драматургии. На протяжении долгого времени пьеса Липскерова «Река на асфальте» ставилась в «Ленкоме» наравне с еще одной его работой «Школа с театральным уклоном», которую показывали на сцене под названием «Школа для эмигрантов».

В первой половине 90-х Дмитрий переехал в США, но через два года все же вернулся на родину.

Елена Дробышева (Фото: кадр из фильма «Если у Вас нету тети»)

Первый брак был с Еленой Дробышевой

Личная жизнь Липскерова сложилась весьма насыщенно. Он женился несколько раз. Среди его избранниц были весьма успешные женщины, в том числе Елена Корикова, Ксения Качалина, Мария Соловьева, Екатерина Вилкова, телеведущая и актриса Елена Дробышева.

«Странная свадьба перетекла в не менее странную супружескую жизнь. Лена, кажется, ни разу так ничего и не приготовила. Ни разу не вымыла пол. Обеды варила бабушка, за хлебом ходила она же… Все у нас было как-то не по-взрослому. Два амебных существа, не понимающих пока, кем же, с кем и как они хотят жить. Мы были разве что хорошим фоном для блистательной, но бесконечной игры народной артистки Нины Дробышевой. Когда я ее вспоминаю, думаю, что талант перевоплощаться — все-таки от бесов. Неспроста раньше актеров хоронили за пределами кладбищ», — рассказывал Дмитрий о браке с Еленой Дробышевой в интервью «Каравану истории».

Союз просуществовал только 11 месяцев.

Ксения Качалина (Фото: кадр из фильма «Дикая любовь»)

Роман с Ксенией Качалиной

С Ксенией Качалиной отношения не получились, ведь писатель узнал о том, что она живет с Иваном Охлобыстиным.

Дмитрий и Ксения встретились на «Кинотавре». Липскеров пригласил актрису потанцевать и спросил, кем она работает. Качалина ответила, что она артистка.

«Раз ты артистка, завтра получишь первый приз!» — отметил писатель.

Укусил официантку и подрался с охранниками: за что Никиту Кологривого выгнала жена и как его поддержал Марат Башаров
Укусил официантку и подрался с охранниками: за что Никиту Кологривого выгнала жена и как его поддержал Марат Башаров

Вскоре Ксения правда получила главный приз за лучшую женскую роль, а потом вступила в отношения с Липскеровым.

«В отличие от остальных близких мне артисток она совершенно не играла в жизни. Кажется, она до сих пор так и осталась эдакой девочкой-пацанкой. Мы встречались, а потом оказалось, что Ксения живет с Ваней. Несмотря на то что она уверяла меня: мол, в складчину просто удобнее снимать квартиру, чувство мое угасло», — откровенничал Дмитрий.

Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Барышня-крестьянка»)

Брак с Еленой Кориковой

С актрисой Еленой Кориковой у Липскерова был довольно чувственный союз. Незадолго до знакомства с писателем актриса настрадалась от Михаила Рощина. Сын актрисы Екатерины Васильевой отказался вести девушку под венец. Корикова одна растила сына Арсения.

««Смотри, какая симпатичная девочка! Хочешь, познакомлю?» — сказал мне Александр Викторович Збруев, когда мы сидели в старом клубе «Сохо». Кармически мой человек. С его легкой руки моя пьеса попала в «Ленком» и игралась на протяжении тринадцати лет на лучшей площадке страны сплошь звездами: в одном составе — Збруев, Абдулов, во втором — Караченцов, Янковский. Они стали моими самыми близкими людьми. С его же подачи я познакомился с Леной Кориковой. В «Сохо» за столиком, подперев свою кукольную головку маленькой ручкой, скучала именно она. <...> Однажды Лена позвонила и попросила меня помочь перевезти ее вещи. Она решила жить отдельно от мамы и сняла квартиру в Отрадном. Корикова стояла на табуреточке — маленькая, тоненькая — и расставляла по полкам посуду, из окна лился солнечный свет и всю ее фигурку пронизывал насквозь… Тут-то я и понял, что чего-то мне от нее все-таки надо», — вспоминал Липскеров.

Дмитрий рассказывал, как покупал Елене первое в ее жизни настоящее платье. В этом черном платье актриса выходила замуж за писателя.

«Когда Лена его увидела, от восторга начала раздеваться в общем зале!», — отмечал Дмитрий.

Писатель испытывал искренние чувства к актрисе и помогал ей в воспитании сына.

Подозревал жену в изменах и вычеркнул из жизни дочь: почему лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от своих детей
Подозревал жену в изменах и вычеркнул из жизни дочь: почему лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от своих детей

Когда Елена и Дмитрий только расписались, девушка вмиг стала идеальной домохозяйкой: готовила, стирала и выполняла все желания мужа. Вскоре Липскерова «затошнило от ее вопиющей правильности».

«Лен, что-то ты такая хорошая…» — и, видно, последнее слово сказал слишком выразительно. «Не нравится?» — пожала плечами жена. И на следующий день я проснулся с первостатейной стервой. За все свои стирки отыгралась с лихвой! Я к тому времени начал заниматься ресторанным бизнесом, зарабатывал, содержал Лену, сына Лены, маму Лены, мы делали ремонт ее жилья в Ростове. Жили в хорошей квартире в Москве. Ездили отдыхать за границу. Я к тому времени уже был известным в Москве драматургом и начал писать свой первый роман «Сорок лет Чанчжоэ»… Душа просила. Писать уходил к бабушке, потому что в квартире с маленьким ребенком литературные потуги осуществлять сложно, а в бабулиной все-таки имелся кабинет», — откровенничал писатель.

В паре стало появляться все больше проблем и в итоге супруги развелись.

Двое детей от Марии Соловьевой

Вскоре Липскеров начал ухаживать за исполнительницей из музыкального коллектива «Стрелки» Марией Соловьевой. Писатель активно добивался девушки, которая изначально даже не смотрела в сторону мужчины. Однако Мария и Дмитрий все же вступили в отношения.

Соловьева родила Липскерову дочь. Дмитрий заботился о девочке, и часто приезжал к ним с мамой, в результате чего Мария вновь забеременела и родила ещё и сына. В настоящий момент дети писателя уже взрослые, а Мария Соловьева проживает в Германии. Дмитрий, по его словам, полностью их обеспечивает.

Екатерина Вилкова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)

Жестко контролировал Екатерину Вилкову

В первой половине 00-х благодаря Леониду Ярмольнику Липскеров познакомился с начинающей актрисой Екатериной Вилковой. Дмитрия зацепила женственность девушки, её способность любить, уступать своему партнеру. Он делал роскошные подарки, тратил на любимую большие суммы, но вместе с тем сильно её контролировал. Спустя год Вилкова захотела порвать с Липскеровым. Писатель очень переживал, и в отместку написал роман «Мясо снегиря», где подробно описал все личные подробности отношений с артисткой.

Домогательства отчима, секс-рабство и мужья-изменщики: почему звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова опять подала на развод
Домогательства отчима, секс-рабство и мужья-изменщики: почему звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова опять подала на развод

Свадьба с Екатериной Ковановой

В 2020 году писатель опять сыграл свадьбу. В этот раз его избранницей стала журналистка Екатерина Кованова. В браке у Дмитрия и Екатерины появился сын Александр.

В настоящий момент Липскеров не ведет публичную жизнь.

Читайте также:

«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной

Пила и грязно скандалила: дочь Мишулина так и не приняла его внебрачного сына Тимура Еремеева. Что актриса не смогла простить отцу?

Нарастающая популярность звезды сериала «Нюхач» Кирилла Кяро: жизнь на две страны и скандал с Никитой Михалковым
#статьи
#писатель
#развод
#свадьба
#дети
#семья
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«И подумать не могла»: Сати Казанова неожиданно заговорила о второй беременности
25 февраля 2025, 18:40

Сати Казанова с дочкой (фото: Telegram @SatiEthnica108)

В октябре прошлого года 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. Перед родами певица переживала, смогут ли они с мужем Стефано Тиоццо стать хорошими родителями. Сейчас она настолько вдохновлена материнством, что даже задумалась о рождении второго ребёнка.
Певица поделилась, что желает повторить опыт, связанный с первой беременностью и родами.

«Это настолько феноменальный опыт и сила, что я хочу родить ещё одного ребенка! Материнство – это портал в другое измерение, бесконечный потенциал любви и силы! Раньше я слышала, что материнство является истинным посвящением в женщину, а сейчас эта фраза стала для меня реальностью. Я никогда и подумать не могла, что во мне столько любви, нежности, терпения, смирения и, опять же, мудрости», – поделилась Казанова.
Уже скоро Сати даст свой первый большой концерт после декрета. Она надеялась, что к концу марта найдёт хорошую няню для дочки, но в итоге помогать певице с ребёнком будет её мама.

Читайте также:

Роман с женатым, связь с президентом, олигархи и измены: шокирующие факты об участнице «Фабрики звезд» Сати Казановой

«Мне повезло попасть в эту семью»: Сати Казанова привезла 3-месячную дочь к родственникам мужа в Италию

Сати Казанова с трёхмесячной дочкой на руках закатила скандал в аэропорту, не выбирая выражений
#концерт
#певица
#мама
#материнство
#ребёнок
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вытирает ноги о мораль и при этом свободно гуляет»: Вика Цыганова жёстко осудила Ксению Собчак
25 февраля 2025, 18:14

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова резко раскритиковала журналистку Ксению Собчак, публично обвинив её в «вытирании ног о мораль» и в «антироссийской деятельности».
Артистка убеждена, что Собчак и её «сообщники» не только пытаются усидеть на двух стульях, но и проводят деятельность, направленную против России. Цыганова назвала их контент «плесенью».

«Как у них это получается? Это даже не на двух стульях сидеть. Это только в России можно – вести антироссийскую деятельность, вытирать о мораль ноги и при этом свободно гулять по столице, проводить какие-то общественные мероприятия, транслируя свою плесень. Все эти Собчак, Якеменко, Максимовы… Зато документальные картины, которые добываются кровью, потом, жизнями героев, не допускаются к показу. Что-то у нас определенно сломано, и починки не наблюдается», – отметила певица.
На днях Цыганова публично поддержала Яну Поплавскую, которая осудила «продавших Родину» артистов. Певица вместе с супругом призвала прогнать звёзд, которые ненавидят Россию.

Читайте также:

Цыганова назвала «голубой грязью» Киркорова, Баскова и SHAMAN’а

«У меня нет «джаги», даже «мармелада»: Вика Цыганова возмутилась присуждением Кате Лель звания заслуженной артистки России

«Всегда страдал словесным поносом»: Поплавская ответила больному раком Кушанашвили
#певица
#мероприятия
#россия
#патриотизм
#политика
#ксения собчак
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бросил «Современник», женился в Грузии и устроил дебош в центре Москвы: как живёт актёр Никита Ефремов
25 февраля 2025, 18:13

Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

В последнее время актёр Никита Ефремов стал реже появляться на публике, но что касается кино, артист снимается во многих новых проектах. По данным сервиса «Кинопоиск», в марте выйдут две работы с участием Ефремова — сериал «Межу нами химия» и фильм «Дорогая, я больше не перезвоню». О карьере актёра и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Выбрал кино



С 2009 года Никита Ефремов служил в «Современнике», который когда-то основал его легендарный дедушка — Олег Ефремов. Однако театральным актёром он так и не стал, а уволился по собственному желанию и нисколько не сожалеет о своём решении.
«Я поймал себя на мысли, что, когда у меня вечером были спектакли, я думал: «Блин, как-то не хочется». Я долго пытался это исправить», — признался артист.
Зато в кинематографе Ефремов точно реализовал свой актёрский потенциал. В последние несколько лет его карьера бьёт ключом. Актёр снялся в таких сериалах, как «Хороший человек», «Нулевой пациент», «Оффлайн», «Библиотекарь», «Крутая перемена», «Содержанки-4», «Госпожа».

Никита Ефремов и Юлия Снегирь на съёмках сериала «Хороший человек» (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

Фильм «Здоровый человек», где Ефремов исполнил главную роль, выиграл серебряного «Святого Георгия» в номинации «Лучший фильм конкурса "Русские премьеры"» на Московском международном кинофестивале в 2022 году, а в 2023-м картина была отмечена тремя наградами на кинопремии «Золотой орёл».

Никите удалось поработать и с шотландским режиссёром Джоном С. Бейрдом — актёр исполнил в фильме «Тетрис» роль программиста и создателя знаменитой компьютерной игры Алексея Пажитнова.


Дебошир и продавец подделок



Никита Ефремов несколько раз попадал в скандалы. Так, сеть магазинов «Nikita Efremov», основанная в столице его полным тёзкой, попалась на продаже поддельных брендовых кроссовок. Актёр быстро уехал из Москвы, а потом объяснил, что вышла путаница с именами.

Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

А весной прошлого года артист решил разобраться с таксистом в центре Москвы, у ресторана «Пекин», а потом обругал прибывших полицейских. Правда, уже в отделении признал собственную неправоту и отделался протоколом о мелком хулиганстве.


Свадьба в Грузии и роман с художницей



Никита Ефремов был женат лишь однажды, его супругой стала актриса Яна Гладких. Свадьбу сыграли в Грузии, а через год Яна и Никита развелись в Москве. Причины такого решения не стали раскрывать, но прекратили даже дружеское общение.

Никита Ефремов и Яна Гладких (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

В 2019 году Никита познакомился с моделью и блогером Марией Иваковой. Яркие, и в то же время трепетные отношения продлились два года, в конце 2021-го они заявили о расставании.
«Наш танец с Машей завершён. Завершён с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — писал Ефремов в соцсетях.
Никита Ефремов и Мария Ивакова (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

Последнее, что было известно о его личной жизни, — актёр состоял в отношениях с художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной, которую он представил публике на открытии фестиваля «Короче» в Калининграде летом 2023 года. Вместе пара или нет — остаётся только гадать.


Читайте также:

«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной

Скандалы с молодыми аферистками и три неудачных брака: что известно о личной жизни Андрея Биланова

«Под конец жизни»: Гериатр прокомментировал редкие выходы в свет Юрия Антонова
#актёр
#фильм
#дебошир
#свадьба
#фото
#вконтакте
#актриса
#отношения
#артист
#карьера
#ефремов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушел от жены с 4 детьми и оставил ребенка с синдромом Дауна: сложное счастье Владимира Мишукова
25 февраля 2025, 18:09

Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Владимир Мишуков сейчас востребованный актер. Но мало кто знает, что популярность к нему пришла совсем недавно, и заплатил он за нее счастьем в личной жизни. О творческом пути и сложном отцовстве артиста читайте в материале «Радио 1».

Фотограф с дипломом актера


Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве. После окончания школы он отправился служить в армию, где проходил службу в пехотных войсках в Германии. В 1995 году он успешно окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «актёр театра и кино».

После шедеврально отыгранного итогового спектакля «Чудесный сплав» ему пророчили блестящую карьеру актёра. В скором времени Мишуков начал получать ключевые роли в «Сатириконе», но в какой-то момент он осознал, что пришло время покинуть театр. Трудные 90-е были слишком «голодным» временем для артистов. Вместо сцены он выбрал более стабильный и прибыльный путь — фотографию.

Работа в незнакомой профессии у Мишукова началась со съемок детских праздников, позже он перешел в активно развивающуюся fashion-индустрию, где смог реализовать свой потенциал. За время своей деятельности в области фотографии он стал участником двух профессиональных сообществ: Союза фотохудожников России и Союза журналистов Москвы. Его работы публиковались в таких журналах, как Vogue, GQ, Glamour, Elle, In style, Harper’s Bazaar и других.

Личная жизнь


Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Еще будучи студентом ГИТИСа, Владимир познакомился с красавицей Инной, супругой режиссёра Андрея Звягинцева. Но совсем скоро любовь взяла верх, и в 1994 году Инна стала женой молодого актёра.

В этом союзе появились на свет четверо детей, и среди них был Платон — младший ребёнок, который родился с синдромом Дауна. Мишукова родила его в возрасте 38 лет. Медики пытались отговорить её от этого шага, но она и её муж приняли решение, что этот ребёнок будет в их семье.

После рождения мальчику, кроме синдрома Дауна, было установлено расстройство аутистического спектра. С течением времени Платон так и не освоил речь, ему постоянно нужна поддержка и помощь в повседневных делах.

После 23 лет совместной жизни счастливый брак дал трещину, и в 2017 году Владимир и Инна развелись. Что стало причиной, остаётся тайной. Фанаты объясняют расставание сменой направления жизни и переходом Мишукова в киноиндустрию.

«Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен
«Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен

Звездное возвращение на сцену


Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В 2010 году, когда младшему сыну было около четырех лет, Мишуков дебютировал в кино в фильме «Каденции». После этого он начал ощущать творческий кризис в фотоискусстве и все больше думал про кино. Так в 2012 он сыграл врача в фильме своих друзей Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Зимний путь». В процессе работы над этим фильмом он также сыграл священника в драматической ленте «Дочь».

После фильма «Зимний путь» у Мишукова появились знакомства с талантливыми молодыми режиссёрами, начали поступать предложения о ролях, где он мог воплотить на экране эксцентричных и сложных персонажей. Так фильмография актера пополнилась картинами «Пётр Лещенко. Всё, что было...», «Майские ленты», «Бежать нельзя погибнуть», «Жизненные обстоятельства», «Завтра» и, наконец, главная роль в российско-эстонском фильме «Рыба-мечта».

В 2018 году Владимира Мишукова пригласили сняться в роли бизнесмена Глеба Ольховского во всеми известном сериале Константина Богомолова — «Содержанки».

«В первый съемочный день я думал, что откажусь и уйду. У Кости определенный метод, я его называю стрессовым. Он требует, и это мне нравится, внешне минималистичного существования, все должно быть максимально внутри, текст произносится достаточно быстро, что сложно. Когда ты его выучил, еще ничего. Но когда приходишь на площадку, а режиссер почти перед командой ''Мотор! '' переделал его, то получается, что ты текст точно не знаешь. Тогда твой мозг начинает, как скалолаз, цепляться за все возможные приступки, подсказки. Не всегда это получается удачно, и тогда мозг проваливается в беспамятство. Позже, когда ты начинаешь улавливать его метод, привыкать, получаешь удовольствие», — рассказывал Мишуков в интервью OK.ru.

Чем сейчас занимается Мишуков


Владимир Мишуков продолжает активно сниматься. Актер словно наверстывает упущенное время. В его фильмографии сейчас насчитывается более 50 работ в кино. Суперпопулярный сериал отыграл 4 сезона, последний эпизод был выпущен в 2023 году. В 2024 году с Мишуковым вышел фильм «Преступление и наказание», в 2025 планируется к выходу картина «Монохром».

В личной жизни актёра всё тихо. Хотя женщины проявляют к нему большой интерес, его сердце всё ещё свободно.


Читайте также:

«Безумие»: Марк Эйдельштейн прокомментировал свой конфуз с Юрой Борисовым на церемонии SAG Awards

Разрыв с Лукьянчиковой, смерть отца и требования к женщинам: звезда «Молодёжки» Иван Жвакин отмечает своё 33-летие

Череда выкидышей и проклятие соперницы: как живет Ольга Орлова и почему Шепелев не разрешает ей видеть крестника после смерти Фриске
#ребёнок
#кино
#работа
#актёр
#фильм
#театр
#режиссёр
#брак
#кризис
#профессии
#сериал
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате