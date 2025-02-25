Катя Жужа (Фото: Телеграм @katyajuja1988)
Пять лет назад Катя Жужа и Артем Маркелов сыграли пышную свадьбу в Москве. Красивую дату они дополнительно отметили, совершив таинство венчания в храме в Объединённых Арабских Эмиратах.
Все хлопоты по организации таинства и последующего торжества взял на себя супруг, сын миллиардера Валерия Маркелова, Артём, сообщает StarHit. Он разослал приглашения друзьям, попросив их непременно приехать на их с Катей праздник в Эмираты. Сама экс-участница реалити-шоу «Дом-2» даже не знала, что будет венчаться.
Маркелов продумал каждую мелочь и деталь. Он пригласил в Эмираты известного визажиста Сердара Камбарова, чтобы тот поработал над обликом Кати, её причёской, нарядом и макияжем. За красоту мероприятия отвечала звёздная Анна Городжая. В своё время она устраивала свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, организовывала мероприятия для Александра Овечкина и других селебрити.
Само торжество проходило в отеле класса «Люкс» Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat. Выполненное в греческом стиле здание вмещает всего 22 номера, что делает его особенно уютным. Стоимость проживания там начинается от 300 тысяч рублей за ночь и доходит до миллиона.
Городжая показала, как декораторы убрали площадку перед отелем. Пространство буквально утопало в цветах нежных бледно-розовых оттенков.
Перед женихом и гостями Жужа появилась в белоснежном платье, усыпанном бутонами и кристаллами. Наряд красиво переливался на солнце.
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«Про то что у нас будет венчание я узнала сегодня утром. Я думала, что мы просто отметим годовщину и все. Пишу вам сейчас и даже не знаю, какие сюрпризы меня ждут еще сегодня», — радовалась 36-летняя Жужа.
Маркелов продумал каждую мелочь и деталь. Он пригласил в Эмираты известного визажиста Сердара Камбарова, чтобы тот поработал над обликом Кати, её причёской, нарядом и макияжем. За красоту мероприятия отвечала звёздная Анна Городжая. В своё время она устраивала свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, организовывала мероприятия для Александра Овечкина и других селебрити.
Само торжество проходило в отеле класса «Люкс» Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat. Выполненное в греческом стиле здание вмещает всего 22 номера, что делает его особенно уютным. Стоимость проживания там начинается от 300 тысяч рублей за ночь и доходит до миллиона.
Городжая показала, как декораторы убрали площадку перед отелем. Пространство буквально утопало в цветах нежных бледно-розовых оттенков.
«Это нереально! Казалось, невыполнимо! Ни сроки, ни погодные условия, ничего не помешало этому нереальному празднику», — нескромно восхитилась организатор своей собственной работой.
Перед женихом и гостями Жужа появилась в белоснежном платье, усыпанном бутонами и кристаллами. Наряд красиво переливался на солнце.
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Александр Бойцов