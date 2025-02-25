В последнее время актёр Никита Ефремов стал реже появляться на публике, но что касается кино, артист снимается во многих новых проектах. По данным сервиса «Кинопоиск», в марте выйдут две работы с участием Ефремова — сериал «Межу нами химия» и фильм «Дорогая, я больше не перезвоню». О карьере актёра и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».