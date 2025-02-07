«Жалкое зрелище»: SHAMAN признался, чего ему не хватает

Ярослав Дронов (Фото: instagram*/shaman.me)
Певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) не хватает брутальности, о чем он рассказал журналистам Общественной службы новостей.
Она нужна исполнителю хита «Я русский», по его словам, чтобы вжиться в роль владимирского князя, которого он сыграл в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир».
Кроме того, вжиться в роль помогает парик, который не отличишь от реальных волос. SHAMAN уточнил, что был с длинными волосами, затем с дредами, а сейчас — короткостриженый.
Перед этим сообщалось, что связывает SHAMAN с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
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«Мне не хватает этой брутальности. А чтобы перевоплотиться в князя, нужна борода. Моя растет плохо и выглядит это жутко потом, жалкое зрелище. Так что я всегда отказываюсь от идеи брить бороду», — пояснил Дронов.
Кроме того, вжиться в роль помогает парик, который не отличишь от реальных волос. SHAMAN уточнил, что был с длинными волосами, затем с дредами, а сейчас — короткостриженый.
«Я раньше тоже носил длинные волосы, а потом дреды, теперь же стригусь коротко», — добавил Дронов.
Перед этим сообщалось, что связывает SHAMAN с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
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Никита Кротов