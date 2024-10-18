«Собирали по кусочкам»: от чего умерла 31-летняя звезда Playboy и шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина, подробности

Вероника Мурашкина (фото: соцсети Вероники Мурашкиной)
Умерла звезда журнала Playboy, вице-мисс МЧС и участница шоу «Холостяк» 31-летняя Вероника Мурашкина. Предварительная причина — серьезное заболевание легких. В последние годы она оставила модельный бизнес и занялась плетением бисера, навалилось сразу многое — страшное ДТП, развод с мужем, а после и тяжелая болезнь.
История Мурашкиной и что известно о случившемся — в материале «Радио 1».
Именно тогда она взяла одну из первых наград на своем модельном пути — стала победительницей конкурса «Мисс МЧС России». Однако закончить обучение там она не смогла, диплом о высшем образовании получила в Академии экономики.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Позже Мурашкина поучаствовала в конкурсе «Российская красавица — 2013», после которого и началась ее модельная карьера. С этого момента предложения посыпались, «как из рога изобилия», признавалась она в беседе с изданием «Все новости Новосибирской области».
В том же интервью она рассказывала, что является лицом Московского кредитного банка (МКБ), компании Thomi Felgen, снимается для журналов и участвует в вечеринках Playboy, принимает участие в фотосессиях и показах.
После съемок в «Холостяке» она попала в номер Playboy. Тогда модель украсила целый разворот журнала, позируя в образе с желтыми заячьими ушами на голове.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Веронике удалось пройти отбор в первом выпуске, когда Глинников сказал ей «хочу тебя узнать». В итоге девушке удалось дойти до самого финала, однако в последнем выпуске она покинула проект. Причиной тому стали ее слова о любви, адресованные Глинникову.
В тот момент перед ними неожиданно выскочила иномарка, за рулем которой сидел пьяный одноклассник Вероники. Пролетев через всю парковку, на которой стояла компания, машина врезалась в них.
Основной удар пришелся на Веронику.
В больнице ей буквально по частям собирали травмированную в аварии ногу. Девушке пришлось пройти через длительный процесс реабилитации, чтобы начать снова нормально ходить, из-за чего и пришлось бросить карьеру модели.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Сейчас на страничке «ВКонтакте» у Вероники можно найти только фигуры из бисера и старые фотографии с фотосессий.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Близкие говорили, что Мурашкина последнее время почти не выходила из дома, ведь ко всему прочему добавился и тяжелый развод с мужем.
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Playboy и мисс МЧСВероника Мурашкина родилась 24 сентября 1993 года в маленьком городе Тогучине в Новосибирской области. Окончив школу, Вероника поступила в академию МЧС России.
Именно тогда она взяла одну из первых наград на своем модельном пути — стала победительницей конкурса «Мисс МЧС России». Однако закончить обучение там она не смогла, диплом о высшем образовании получила в Академии экономики.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Позже Мурашкина поучаствовала в конкурсе «Российская красавица — 2013», после которого и началась ее модельная карьера. С этого момента предложения посыпались, «как из рога изобилия», признавалась она в беседе с изданием «Все новости Новосибирской области».
В том же интервью она рассказывала, что является лицом Московского кредитного банка (МКБ), компании Thomi Felgen, снимается для журналов и участвует в вечеринках Playboy, принимает участие в фотосессиях и показах.
После съемок в «Холостяке» она попала в номер Playboy. Тогда модель украсила целый разворот журнала, позируя в образе с желтыми заячьими ушами на голове.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
«На одной любви не уедешь»Широкому зрителю Мурашкина стала известна в 2017 году, когда попала в пятый сезон шоу «Холостяк» на ТНТ. В тот раз борьба шла за сердце актера Ильи Глинникова, более известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны».
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Веронике удалось пройти отбор в первом выпуске, когда Глинников сказал ей «хочу тебя узнать». В итоге девушке удалось дойти до самого финала, однако в последнем выпуске она покинула проект. Причиной тому стали ее слова о любви, адресованные Глинникову.
«На одной любви не уедешь», — заявила она ему.Тогда актер ответил, что не может иметь с такой девушкой ничего общего.
Роковая аварияВ 2020 году Вероника стала жертвой страшного ДТП. Она приехала в родной Тогучин, чтобы навестить маму и бабушку. Вечером решила прогуляться, встретиться с друзьями детства.
В тот момент перед ними неожиданно выскочила иномарка, за рулем которой сидел пьяный одноклассник Вероники. Пролетев через всю парковку, на которой стояла компания, машина врезалась в них.
Основной удар пришелся на Веронику.
В больнице ей буквально по частям собирали травмированную в аварии ногу. Девушке пришлось пройти через длительный процесс реабилитации, чтобы начать снова нормально ходить, из-за чего и пришлось бросить карьеру модели.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Сейчас на страничке «ВКонтакте» у Вероники можно найти только фигуры из бисера и старые фотографии с фотосессий.
«Мне было 5, когда я впервые пришла на занятие в студию декоративно-прикладного искусства «Узор» и с удовольствием погрузилась в мир рисования красками, лепки из глины, плетения и декоративной росписи», — писала она в соцсетях.
«Пришла новая беда»Сегодня стало известно, что Вероники не стало. Как пишут новосибирские СМИ со ссылкой на ее знакомых, причина — тяжелое заболевание легких, возникшее через какое-то время после лечения травм, полученных в аварии.
«Она долго лечилась, лежала в клиниках и восстанавливалась. Казалось, что эта беда уже в прошлом, но пришла новая. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало», — рассказал один из знакомых.
Фото: соцсети Вероники Мурашкиной
Близкие говорили, что Мурашкина последнее время почти не выходила из дома, ведь ко всему прочему добавился и тяжелый развод с мужем.
«Очень жаль девушку. Всего 31 год. Так рано ушла. Какая красавица была», — пишут в ее соцсетях.Читайте также:
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Данил Пономарев