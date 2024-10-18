Стало известно, с кем будет жить сын Муцениеце и Прилучного

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
В своих социальных сетях Агата Муцениеце сообщила, что суд вынес решение о месте жительства их общего с Павлом Прилучным сына в ее пользу.
После скандального развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло уже около 4 лет. Все это время в интернете всплывали подробности их расставания: слухи об изменах, раздел имущества и заявления Агаты о рукоприкладстве бывшего мужа.
Ранее Павел Прилучный говорил, что его сын Тимофей хочет жить с ним. Им приятно проводить время вместе, ведь у них много общих интересов. Мальчик даже озвучил желание о переезде к Прилучному. По словам актера, мать Тимофея была не против, но передать сына под официальную опеку отца отказалась.
18 октября суд вынес решение по вопросу места жительства Тимофея. Мальчик останется жить с мамой.
Читайте также:
«Мать-пьяница»: Адвокат озвучил условия, при которых Прилучный заберет детей у Муцениеце
«Пришлось прощаться»: почему дочь Муцениеце ушла в новую семью Прилучного и кто настроил детей против Агаты
«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных
Ранее Павел Прилучный говорил, что его сын Тимофей хочет жить с ним. Им приятно проводить время вместе, ведь у них много общих интересов. Мальчик даже озвучил желание о переезде к Прилучному. По словам актера, мать Тимофея была не против, но передать сына под официальную опеку отца отказалась.
18 октября суд вынес решение по вопросу места жительства Тимофея. Мальчик останется жить с мамой.
«Я ревела от радости, не могла остановиться. <…> Вся эта подающаяся под соусом меда и варенья история, на самом деле, очень нечестная. Все всё видят. И я очень счастлива, что так», — рассказала у себя в социальных сетях Муцениеце.У Агаты и Павла также есть общая дочь Мия. С самого начала развода она проживает с матерью.
Читайте также:
«Мать-пьяница»: Адвокат озвучил условия, при которых Прилучный заберет детей у Муцениеце
«Пришлось прощаться»: почему дочь Муцениеце ушла в новую семью Прилучного и кто настроил детей против Агаты
«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных
Ольга Енгалычева