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Стало известно, с кем будет жить сын Муцениеце и Прилучного

После развода Прилучного и Муцениеце сын останется жить с матерью
18 октября 2024, 16:00
Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

В своих социальных сетях Агата Муцениеце сообщила, что суд вынес решение о месте жительства их общего с Павлом Прилучным сына в ее пользу.
После скандального развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло уже около 4 лет. Все это время в интернете всплывали подробности их расставания: слухи об изменах, раздел имущества и заявления Агаты о рукоприкладстве бывшего мужа.

Ранее Павел Прилучный говорил, что его сын Тимофей хочет жить с ним. Им приятно проводить время вместе, ведь у них много общих интересов. Мальчик даже озвучил желание о переезде к Прилучному. По словам актера, мать Тимофея была не против, но передать сына под официальную опеку отца отказалась.


18 октября суд вынес решение по вопросу места жительства Тимофея. Мальчик останется жить с мамой.
«Я ревела от радости, не могла остановиться. <…> Вся эта подающаяся под соусом меда и варенья история, на самом деле, очень нечестная. Все всё видят. И я очень счастлива, что так», — рассказала у себя в социальных сетях Муцениеце.
У Агаты и Павла также есть общая дочь Мия. С самого начала развода она проживает с матерью.

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#суд
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#сын
#шоу-бизнес
#развод
Продюсер Аствацатрян объяснил неспособность наших актёров найти себя в Голливуде
17 октября 2024, 16:01

Фото: iStock/felixmizioznikov

Кинопродюсер Артур Аствацатрян рассказал, что российские актёры испытывают трудность по нахождению работы за границей, в частности в Голливуде во многом из-за языкового барьера.
«Несмотря на то, что многие актёры изучают английский язык, недостаточное владение им может стать серьёзным препятствием для эффективного взаимодействия с западной аудиторией. Для успешного карьерного роста в Голливуде надо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет и культурные тенденции. Это основная», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Аствацатрян.

Кроме этого, по его мнению, российским артистам мешает и тот факт, что им сложно вникнуть и понять предпочтения американской публики, а также адаптировать в этой связи свой стиль.

А вот иностранным творцам, в частности художникам удаётся демонстрировать своё творчество в России. Так, в Москве открылась выставка полотен австрийского художника Руди Молачека «Энергия цвета». Он признался, что с удовольствием посетит нашу страну вновь со своей выставкой.

«Написанные мной за последние десять лет картины объединены в один цикл, и я хотел представить его в экспозиционном пространстве. Мне хотелось, чтобы этот визуальный ряд образовал целостный живописный образ. Я хочу подчеркнуть колорит, характер мазков и ударов кисти моих работ», — прокомментировал в беседе с RT Молачек.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять санкции, наложенные в рамках 14 пакета ЕС против России.

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Певица Гагарина оспаривает санкции в Европейском суде
Полина Гагарина оспаривает 14 пакет санкций в Европейском суде
17 октября 2024, 15:19

Фото: istock / batuhan toker

Певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять санкции, наложенные в рамках 14 пакета ЕС против России. Она считает, что Совет ЕС ошибся, когда ввел ограничения против нее.
Гагарина указывает, что Совет не объяснил, почему ее включили в санкционный список, не предоставил доказательств и не учел ее права на свободу творчества и выражения мнения. Об этом сообщил телеграм-канал The Sanctions Law.

В своем иске Гагарина перечислила такие нарушения со стороны Совета ЕС, как невыполнение обязанности доказывать вину, отсутствие права на судебную защиту, отсутствие указания причин и игнорирование принципов свободы творчества и выражения мнения.

14-й пакет санкций ЕС против РФ был приняли 24 июня. Россиян, попавших под ограничения, обвинили в действиях, которые, по мнению ЕС, подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Им запретили въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а европейцам и компаниям — любые финансовые операции с этими людьми. В частности Гагариной заблокировали YouTube-канал, ее песни удалил Apple Music, также ее страница пропала из музыкального сервиса Spotify.

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«Сутулая моль»: как изменилась покинувшая РФ Рената Литвинова и почему Земфира* переписала на нее квартиру
17 октября 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

На протяжении многих лет Рената Литвинова сохраняла имидж аристократки. Однако кардинальные перемены с ней произошли после 2022 года. Актриса стала одной из первых, кто покинул страну. Она переехала во Францию, где прежде ее бывший муж приобрел квартиру для их дочери Ульяны. О том, как сложилась жизнь Литвиновой в Европе и почему ее внешний вид испугал поклонников расскажет «Радио 1».

Отъезд Литвиновой из России


Сын Олега Табакова Павел какое-то время утверждал, что актриса просто уехала в Европу для лечения, и речь о смене места жительства не идет. Но позже выяснилось, что Литвинова навсегда переехала во Францию. Знакомые и коллеги артистки по сцене отмечали, что в самых высоких кругах Литвинову всегда принимали с радостью и теплотой. Ее манера и аристократичная внешность сначала воспринимались как вызов обществу, но со временем они стали ее «фишкой», которая и сделала ее известной.

Однако в Европе наладить связи и добиться признания Литвиновой оказалось непросто. Ни в один из проектов актрису так и не взяли, несмотря на ее многочисленные попытки пройти кастинги. В итоге Рената вынуждена была собрать вещи и на время переехать в дочери в Бельгию.

«Я сейчас та самая никто, но вскоре буду чрезвычайно важна для людей, которые меня узнают. Я никто, кто превратится в нечто. Начиная жизнь заново, чувствую себя опять молодой, все открываю вновь. Но встала сегодня утром с чувством, что сейчас я самый удивленный человек на свете», — говорит о себе актриса.


Болезненная худоба Литвиновой


Накануне в соцсетях актрисы появилось видео, на котором Литвинова, облачившаяся во все черное, худая и бледная идет по пустой улице. Пользователи ужаснулись: от прежней красавицы с магнетическим обаянием не осталось и следа. Теперь Литвинову ассоциируется не с загадочной аристократкой, а вздорной Шапокляк.

«Черная, сутулая моль», «Какая же вы унылая и жалкая», «Нечто жалкое, Шапокляк. Колени до конца не разгибаются, туфли ужасные», «Какая-то болезненная худоба», — пишут комментаторы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев


Имущество Литвиновой в России


В январе 2023 года Литвинова поделилась, что на короткое время посетила Москву по случаю юбилея матери.

«Еду к маме на день рождения. Ей исполняется 85 лет. Поеду через Питер», — написала актриса в своем блоге.

В интервью французскому телеканалу Arte она также рассказал, что сильно беспокоится о будущем матери и скучает по своим друзьям.

Также известно, что у артистки осталась в Москве элитная недвижимость: четырехкомнатная квартира в Трехпрудном переулке, стоимостью около 80 миллионов рублей, земельный участок в 9 соток в ДСК «Советский писатель» вблизи деревни Жуковка, дом площадью 213 квадратных метров. В марте 2023 года появилась информация о том, что Земфира* передала Литвиновой свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью 85 квадратных метров, оцененную примерно в 60 миллионов рублей.

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* внесена в реестр иностранных агентов в России
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«Две недели»: какое предсказание об СВО сделала Катя Лель и кто ей запретил заниматься сексом
17 октября 2024, 11:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Катя Лель поделилась своими впечатлениями о новом опыте взаимодействия с внеземными мирами. На этот раз ей удалось увидеть вещий сон, в котором она увидела будущее России, в частности, исход СВО. Подробнее о видениях артистки расскажет «Радио 1».

Катя Лель о завершении СВО

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам певицы, в ее сновидении прозвучала дата завершения спецоперации по защите Донбасса. Лель уверяет, что этот момент наступит уже через две недели, приводит ее слова NEWS.ru.

«Я услышала четко фразу: «Россию через две недели ждет победа. Я была в шоковом состоянии, я это несколько раз услышала во сне. Две недели — это 30 октября. Значит, что-то уже есть в нашем пространстве то самое, что уже отмечено высшими цивилизациями. Нас ждет победа совсем скоро», — сказала Лель.


Лель верит в инопланетян


Стоит отметить, что о связи Лель с внеземными существами известно уже давно. Она сама говорила, что в шестнадцать лет инопланетяне у нее похитили зубы. Несмотря на это, артистка не затаила на них зла. Более того, певица, известная благодаря хиту «Мой мармеладный», утверждает, что после первых встреч с инопланетянами у нее появились способности читать мысли и исцелять.

Кроме того, звезда уверена, что у нее есть двое клонов, которые обитают на другой планете.


Запрет заниматься сексом


По признанию певицы, внеземной разум также посоветовал ей отказаться от близости перед концертами. Лель объяснила, что инопланетные существа настояли на том, чтобы она сохраняла энергию для предстоящего выступления, а не тратила ее на любовные связи.


Катя Лель передумала судиться с Отаром Кушанашвили

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Еще один совет инопланетяне дали Кате Лель после подачи ею иска в суд против журналиста Отара Кушанашвили. Напомним, конфликт между звездами разгорелся в феврале этого года, когда Кушанашвили возмутился словами Лель про успех ее хита «Мой мармеладный», которому она якобы обязана «высшим цивилизациям».

Тогда Отар призвал исполнительницу остановиться и назвал ее «выжившей из ума». В сентябре Катя Лель подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ведущему Кушанашвили. Тогда она аргументировала это тем, что слова Отара наносят урон ее репутации. Но через месяц певица резко передумала начинать судебные разбирательства, не аргументируя свою изменившуюся позицию.

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Состояние актёра Михаила Ефремова резко ухудшилось
17 октября 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Состояние 60-летнего актёра Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии, резко ухудшилось. Он с трудом дышит и почти не может разговаривать.
По данным телеграм-канала SHOT, у артиста обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). Это заболевание характерно для всех завзятых курильщиков. Для контроля состояния Ефремову необходимо ежедневно наблюдаться у врача. Данная болезнь лёгких может привести к дыхательной недостаточности, а также серьёзно повышает риски развития сопутствующих недугов типа лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушений работы сердца. Из-за проблем с лёгкими актёр даже пытается бросить курить.

В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медсанчасть, в которой трудятся 12 специалистов, включая терапевта, инфекциониста, фтизиатра, стоматолога и рентгенолога.

В настоящее время защита готовит для Ефремова документы по УДО, но из-за резкого ухудшения состояния здоровья артист сейчас не может встречаться и говорить с адвокатами. После освобождения ему потребуется полное медицинское обследование и серьёзное лечение. На текущий момент документы на УДО Ефремова почти готовы. При благоприятных условиях он встретит Новый год дома. Сейчас актёр работает в библиотеке колонии, где выдаёт книги и пишет стихи.

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Ургант раскрыл, что было в книге, за которую он получил миллионы
Ургант признался, что получил миллионы рублей за книгу с пустыми страницами
17 октября 2024, 05:41

Фото: istock/valiantsin suprunovich

Известный телеведущий Иван Ургант сообщил, что заработал 3,5 миллиона рублей на продаже своей необычной книги «Припухлые железы жизни», в которой все страницы пустые. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Проданы все экземпляры книги "Припухлые железы жизни". Спасибо вам за такую любовь к полуслову. На продаже пяти тысяч экземпляров удалось заработать 3,5 миллиона рублей», — написал Ургант в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).
Ургант также отметил, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность, а именно в помощь детскому хоспису «Дом с маяком». Несмотря на отсутствие текста, книга привлекла внимание благодаря оригинальному оформлению — на обложке изображен сфинкс с лицом телеведущего.

Ранее Иван Ургант должен был выступить на благотворительном музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге, однако концерт был отменен. Ургант заверил, что отмена не была связана с его действиями или организаторами мероприятия.

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Молодой любовник Шер и красные трусики Беллы Хадид: откровенные образы моделей с шоу Victoria’s Secret – фото
16 октября 2024, 16:30

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

В ночь с 15 на 16 октября произошло главное событие сезона в мире высокой моды — спустя шесть лет на подиум снова вышли знаменитые «ангелы» Victoria’s Secret. Поклонники с нетерпением ждали появления таких звёзд, как сёстры Хадид, Адриана Лима, Ирина Шейк, Тайра Бэнкс и многих других.

Джиджи и Белла Хадид

Джиджи Хадид открыла показ в элегантном шёлковом платье нежного розового оттенка, напоминающего цвет клубничного молочного коктейля.

Но ещё девять лет назад вокруг модели разразился громкий скандал, когда старшая из сестёр Хадид впервые вышла на подиум VS.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Зрители были недовольны из-за приглашения девушки на шоу, так как она не соответствовала традиционным представлениям о модели того времени. Однако критиковать Джижи было несправедливо, ведь она лучше всех воплощает образ идеального «ангела» VS.

Белла Хадид, как и старшая сестра, тоже участвовала в показе, представ перед зрителями в алом кружевном наряде и роскошной боа.

Для Беллы этот выход стал вторым в 2024 году: из-за проблем со здоровьем модель взяла перерыв в карьере на несколько лет.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Ирина Шейк

Топ-модель прошлась по подиуму в чёрном сексуальном боди и накидке со шлейфом, который украшали блестящие звёзды. В качестве дополнения к наряду стали большие серёжки и изящные босоножки.

«В последний раз, когда я участвовала в шоу Victoria's Secret, я была на пятом месяце беременности, так что вот. Я вернулась», — рассказала модель в беседе с Entertainment Tonight.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Адриана Лима

Адриана появилась на подиуме в Нью-Йорке в блестящем чёрном бикини, украшенном эффектными лентами, прозрачном укороченном топе в клетку и леггинсах.

Образ завершили подходящие крылья за спиной и босоножки на шпильках, декорированные чёрным мехом и ремешком в виде спирали вокруг щиколоток.

Для другого выхода Лима надела кружевной наряд — красные трусики, которые она сочетала с мини-пеньюаром.

Модель восхитила поклонников своей подтянутой фигурой, хотя ещё два года назад общество критиковало её за лишний вес, который появился у Лимы после беременности и рождении ребёнка.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Тайра Бэнкс

50-летняя супермодель Тайра Бэнкс впервые за последние 19 лет вышла на подиум.

Знаменитость появилась на публике в чёрном сверкающем корсете, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Также она надела леггинсы в тон, серебристую накидку и блестящие босоножки на каблуках.

Тайра Бэнкс стала первой супермоделью в истории бренда, которая надела знаменитые «ангельские крылья». Это произошло 24 года назад, в 1998 году, спустя два года после начала её карьеры. С тех пор этот аксессуар стал символом Victoria’s Secret.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Шер

Хедлайнером вечера стала легендарная певица Шер, которая в финале порадовала зрителей своими хитами.

Её сопровождал 38-летний бойфренд, который с гордостью позировал рядом с ней на розовой ковровой дорожке.

Певица выбрала экстравагантный наряд в рок-стиле с восточными акцентами.

Артистка и её возлюбленный не скрывали своих нежных чувств друг к другу.

Шер отмечает, что ей комфортно в отношениях с мужчинами, у которых значительно меньший возраст. Она связывает это с тем, что молодые партнеры воспитывались женщинами её поколения, что позволяет им легко находить общий язык.
Фото: социальные сети певицы Шер

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«Последствия тяжёлых препаратов»: как сейчас живет покинувшая РФ Вайкуле и кто призвал ее «закрыть поганый рот»
16 октября 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Популярная в советские времена певица Лайма Вайкуле столкнулась с волной негатива в своих социальных сетях. Пользователи напомнили артистке о ее русофобских высказываниях и высмеяли сорвавшийся на Тенерифе концерт. Кто посоветовал «закрыть рот» исполнительнице и из-за чего у нее случился конфликт с Ильей Резником расскажет «Радио 1».

Отмена концерта Вайкуле на Тенерифе


Концертная программа «Рандеву» Лаймы Вайкуле должна была состояться на Тенерифе 11 октября. Однако, несмотря на многочисленную рекламу и низкие цены на билеты, организаторам мероприятия не удалось собрать даже половины зала. Выступление артистки было отменено в последний момент.
По информации СМИ, выступать Вайкуле перед полупустым залом оказалось экономически невыгодно. Понимая все риски, арендодатели дали знаменитости еще один шанс: ей предложили выступить на площадке через два месяца.

Однако музыкальные эксперты массово сходятся во мнениях: артистка окончательно утратила доверие слушателя. Если в Европе выступления знаменитости и раньше не пользовались успехом, то россиян певица отвернула от себя сама. Не устают радоваться проблемам уроженки Латвии и в России. Антифанаты артистки припоминают ей русофобские заявления и указывают на то, что она сама виновата в собственных бедах.

«Допикадиллилась», «Детей нет, голоса тоже нет. И к чему она пришла?», «Русских ненавидит, но поет на русском. Логика где?», «Карьера загублена безвозвратно, пусть закроет свой поганый рот», — возмущаются комментаторы.

Высказывания Вайкуле о России и конфликт с Резником

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок(Л. Вайкуле с И. Резником)

После своего отъезда из России латвийская певица заявила, что она была «кормилицей всего СССР», а свою подругу Аллу Пугачеву она назвала кормилицей России. С тех пор артистка часто становилась объектом обсуждения. Следующим ее громким заявлением было то, что ее близкий друг Максим Галкин* мог бы стать отличным политическим лидером.

Позже Вайкуле заявила, что некий украинский друг разрешил ей петь на русском языке, уверив, что это как бы дает ей индульгенцию для выступлений на сцене. Кульминацией скандала стало её высказывание о латвийских музыкантах, которые, по её мнению, всегда стремились к европейской музыке. Увлекшись своими рассказами, звезда непреднамеренно обвинила своего композитора Раймонда Паулса в плагиате. Это привело к серьёзному конфликту между бывшими партнёрами. На защиту интересов Паулса встал поэт Илья Резник, который выразил недовольство тем, что Вайкуле нарушила все моральные нормы, и отметил, что без Паулса она была бы никем.

«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Она всегда была неблагодарной и всегда несла какой-то бред», — заявил он в беседе с МК.

Тяжелая болезнь


На сегодняшний день Резник считает, что основной причиной резкого изменения отношения Вайкуле к России стала её болезнь. По его словам, именно тяжёлый диагноз (артистка дважды переживала рецидив онкологии) определяет её слова и поведение в настоящее время.

«Знаю, что у нее тяжелый диагноз... Ей надо говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато. Желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов», — заявил Резник.

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*признан иноагентом в РФ
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«В попе зашито»: какие интимные подробности помешали Шуре жениться и как он пытается «найти» оргазм
16 октября 2024, 11:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На пике своей популярности певец Шура исчез с экранов телевизоров. Оказалось, что артист был вынужден бороться с раковым заболеванием. Ситуацию также усугубляло пристрастие эпатажного Шуры к запрещенным веществам. Как звезде 2000-х удалось справиться со смертельным недугом и какими интимными подробностями он поделился с журналистами расскажет «Радио 1».

Онкология и наркозависимость


В начале 2000-х Шура узнал о неутешительном диагнозе. У артиста выявили злокачественную опухоль. В эксклюзивном интервью для программы Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко» Шура рассказывал, что помимо смертельного недуга он борется с зависимостями от алкоголя и наркотиков.

Музыкант заявил, что не смог самостоятельно справиться с вредными привычками и поэтому решил обратиться за профессиональной помощью. Ему была проведена процедура прошивки — внедрение медикаментов под кожу. Эти препараты не совместимы с алкоголем, и даже незначительное употребление спиртного вызывает серьезные реакции в организме: начинаются тошнота, головокружение и рвота.

«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал певец.

Шуре удалось побороть не только зависимости, но и злокачественную опухоль яичка. Музыкант относится к болезни философски. Он считает, что это было ему наказанием за тот образ жизни, который он вел в молодости.

«Я никогда не ругаю за все это. Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — поделился Шура.
В настоящее время певец гордится тем, что восстановил не только здоровье, но рабочий ритм.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Шура рассказал, почему ни разу не был в браке


Еще одним признанием певца стало заявление о том, что он никогда не состоял в браке. В беседе с Пятым каналом артист поделился мыслями о том, что все еще надеется найти достойную спутницу.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю», — объяснил Шура.

Исполнитель поделился, что у него уже была девушка, но он не смог построить с ней серьезные отношения. Также он признался, что не планирует заводить детей, так как не уверен в том, что они родятся здоровыми из-за перенесенных им болезней и химиотерапии.

«Я живу ради тех, кто меня поддерживает и аплодирует. Это — моё главное вдохновение», — заключил артист.

Шура также поделился некоторыми интимными подробностями из своей жизни. Артист, отвечая на вопрос о том, стыдно ли мужчине имитировать оргазм, намекнул на то, что у него нет ни с кем близости в настоящее время.

«Оргазм? Имитировать? Найти бы его, этот оргазм, не то, чтобы имитировать», — с иронией ответил артист.

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«Дешевая эскортница»: чем зарабатывает Светлана Лобода и почему она была замечена в «сутенерской шубе»
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