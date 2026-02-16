«Я горжусь»: Ксения Собчак развеяла домыслы о своей квартире за миллиард рублей

16 февраля 2026, 19:16

Ксения Собчак опровергла информацию о покупке квартиры за миллиард рублей

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак высказалась о слухах по поводу своей недвижимости. В последнее время в интернете активно обсуждали информацию о том, что телеведущая владеет квартирой стоимостью в миллиард рублей. Собчак решила лично прокомментировать эти утверждения в своём блоге.





По словам Ксении, у неё действительно нет жилья с такой ценой. Она подтвердила, что вкладывается в строительство на ранних этапах, что позволяет ей приобретать квадратные метры по более низкой стоимости. Со временем такие объекты, как правило, растут в цене.

«Миллионы пабликов пытались рассказать про мою новую квартиру на «Большой Дмитровке IX», приводя какие-то самоподсчитанные цифры, а я вроде и ничего не скрывала — наоборот, горжусь», — заявила журналистка.