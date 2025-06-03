«Крайние меры»: Наталья Фриске решила голодать

03 июня 2025, 18:16

Певица Фриске объявила «голодовку», чтобы похудеть

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Экс-солистка «Блестящих» раскрыла свой вес и поделилась планами экстремального похудения. В своем блоге Фриске сообщила, что начинает трехдневное голодание, стартуя с отметки 71,45 кг.





Сестра Жанны Фриске призналась, что набирать килограммы она стала задолго до долгожданной беременности. В борьбе с лишним весом Наталья правильно питается, занимается спортом и ходит на разные процедуры для коррекции фигуры. Но добиться идеального для себя веса в 64 килограмма пока не может.



В личном блоге певица раскрыла свой вес и сообщила, что решилась на голодание.





«Привет. Ну что, сегодня захожу в голодание. Мой исходный вес 71, 45 кг. Посмотрим, что будет через три дня», — отметила она.