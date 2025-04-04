«Каждый день приезжает»: Петр Чернышев не может отпустить умершую жену Анастасию Заворотнюк

Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Раиса Рязанова рассказала, что фигурист Петр Чернышев каждый день приезжает на кладбище, чтобы побыть на могиле у своей покойной супруги Анастасии Заворотнюк. С ее смерти прошел уже почти год, но спортсмен все равно не может ее отпустить. Об этом актриса сообщила в шоу «Малахов» на «России 1».
По словам Рязановой, она часто бывает на Троекуровском кладбище, поскольку там похоронен ее сын. Во время своих визитов артистка начала замечать, что кто-то постоянно находится у участка, где покоится Заворотнюк. Позже она узнала в мужчине мужа звезды «Моей прекрасной няни».
Напомним, 3 апреля был день рождения Анастасии Заворотнюк. Ей могло бы исполниться 54 года. В этот день фигурист Чернышев приехал на кладбище с маленькой дочерью Милой, и они вместе возложили цветы.
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Напомним, 3 апреля был день рождения Анастасии Заворотнюк. Ей могло бы исполниться 54 года. В этот день фигурист Чернышев приехал на кладбище с маленькой дочерью Милой, и они вместе возложили цветы.
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Екатерина Коршунова