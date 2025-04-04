«Каждый день приезжает»: Петр Чернышев не может отпустить умершую жену Анастасию Заворотнюк

Раиса Рязанова рассказала, что фигурист Петр Чернышев каждый день приезжает на кладбище, чтобы побыть на могиле у своей покойной супруги Анастасии Заворотнюк. С ее смерти прошел уже почти год, но спортсмен все равно не может ее отпустить. Об этом актриса сообщила в шоу «Малахов» на «России 1».