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«Каждый день приезжает»: Петр Чернышев не может отпустить умершую жену Анастасию Заворотнюк

Раиса Рязанова рассказала, что Чернышев каждый день ходит на могилу Заворотнюк
Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Раиса Рязанова рассказала, что фигурист Петр Чернышев каждый день приезжает на кладбище, чтобы побыть на могиле у своей покойной супруги Анастасии Заворотнюк. С ее смерти прошел уже почти год, но спортсмен все равно не может ее отпустить. Об этом актриса сообщила в шоу «Малахов» на «России 1».
По словам Рязановой, она часто бывает на Троекуровском кладбище, поскольку там похоронен ее сын. Во время своих визитов артистка начала замечать, что кто-то постоянно находится у участка, где покоится Заворотнюк. Позже она узнала в мужчине мужа звезды «Моей прекрасной няни».

Напомним, 3 апреля был день рождения Анастасии Заворотнюк. Ей могло бы исполниться 54 года. В этот день фигурист Чернышев приехал на кладбище с маленькой дочерью Милой, и они вместе возложили цветы.

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#звёзды
#сын
#актриса
Певец Витас опубликовал редкие кадры с женой и дочерью
04 апреля 2025, 11:42

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Известный певец Витас, (настоящее имя Виталий Грачев), поделился редкими фотографиями с супругой и старшей дочерью в своем блоге. На снимке Светлана Грачева позирует с 16-летней Аллой во время семейного завтрака в ресторане.
«Утречко», — подписал публикацию музыкант.

(Фото: Инстаграм*@vitasroom)
Вместе со Светланой Гранковской Витас воспитывает троих детей. Артист не раз признавался в интервью, что влюбился в нее с первого взгляда, когда ему было 19 лет, а ей — 15. Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2006 году, а через два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году в их семье появился сын Максим, а в 2021 году — дочка Алиса.

Певец не раскрывал информацию о третьей беременности жены и сообщил о рождении дочери уже после события. Он впервые показал Алису поклонникам, когда ей исполнилось три месяца.

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*Запрещен в РФ
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#отношения
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#артист
#сын
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«Особый вид боли»: Сын Айзы и Гуфа получил сотрясение мозга
Сын Айзы и Гуфа Сэм получил сотрясение мозга после падения на катке
04 апреля 2025, 11:38

Айза-Лилуна (Фото:Telegram/aizalovesyou)

Сын певицы Айзы и рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Сэм получил сотрясение мозга после падения на катке. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.
«У Сэма сотрясение мозга. Покатался на катке. Упал на коньках. Давно у нас сотрясений мозга не было. Быть мамой мальчика – это особый вид боли», — написала женщина.
По ее словам, у нее была паническая ночь, но сегодня мальчику уже лучше. Айза добавила, что сейчас они соблюдают покой, но в целом знаменитость «стала тяжело переносить болезни детей». Семья живет в Индонезии, младший сын Айзы Элвис с братом занимается серфингом, футболом и программированием, учатся ребята в одной из местных школ. Стоимость года обучения составляет около 900 тысяч рублей.

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«Каждый день приезжает»: Петр Чернышев не может отпустить умершую жену Анастасию Заворотнюк
#мир
#россия
#звёзды
#семья
#дети
#шоу-бизнес
#новости
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«Огромные усилия»: Борщева высказала свое мнение о Слепакове*
Актриса Елена Борщева высказала свое мнение о Слепакове*
04 апреля 2025, 11:20

Елена Борщева (Фото: Instagram**/lenaborshcheva)

Стендап-комик Елена Борщева заявила в одном из своих выступлений, что ее коллега Семен Слепаков* делает «огромные усилия» для возвращения на российскую сцену, сообщают тг-каналы.
Слепакова* признали иноагентом в РФ в апреле 2023 года. Уточнялось, что поводом стали его антироссийские песни и стихи с высмеиванием солдат. В частности, упоминалась композиция «Колыбельная» — песня матери, которая потеряла сына, якобы участвовавшего в боевых действиях на Украине.

«Анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности», — говорилось в судебных документах.
Также известно, что стендап-комик обжаловал свой статус в Верховном суде. После начала спецоперации в Донбассе звезды отечественного шоубиза разделились на осудивших и поддержавших действия российских властей.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала откровенные фото в бикини
04 апреля 2025, 10:55

Виктория Романец (Фото: Instagram* @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец опубликовала откровенные фото в бикини с отдыха на Мальдивах.
На днях Романец отправилась вместе с подругой отдыхать на Мальдивы, откуда девушка делится с подписчиками атмосферными кадрами, и, по ее словам, проживает свою лучшую жизнь.
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)

В январе Романец сообщила, что 2025 год станет для нее годом трансформации и начать она планирует с внешности. Девушка уже успела свести татуировки, убрала гель из губ, чтобы закачать новый, и похудела. Также Виктория планирует сделать новую грудь. Сейчас она уже смогла похвастаться подтянутой фигурой.
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)
Подписчики похвалили Викторию, отметив, что она действительно похорошела и отлично выглядит.

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*Запрещен в РФ
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#telegram
#девушка
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В квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов
SHOT: квартиру Михаила Ефремова шумоизолируют
04 апреля 2025, 10:44

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов, пишет Telegram-канал SHOT.
Недвижимость актера шумоизолируют, чтобы сотрудники СМИ и соседи не смогли услышать, что там будет происходить. Сегодня к квартире Ефремова в Плотниковом переулке в центре Москвы подвозят шумоизоляционные материалы, ходом работ руководит 20-летняя дочь артиста Вера.

Примечательно, что после условно-досрочного освобождения артисту запрещено будет менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.

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