В день рождения «прекрасной няни» Насти Заворотнюк родные показали архивные фото артистки

Анастасия Заворотнюк (Фото: ВКонтакте @azavorotnyuk)
Сегодня, 3 апреля, актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось бы всего 54 года. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась 30 мая прошлого года от рака головного мозга.
В этот печальный день близкие артистки на её странице в социальной сети опубликовали ряд фотографий, которые не были достоянием широкой общественности ранее. Также члены семьи Заворотнюк рассказали о том, как она отмечала свой праздник, как радовалась ему и заражала своим весельем всех, кто был рядом.
В этот день все друзья, родные, знакомые Анастасии невольно чувствовали, что это не только её праздник, но и их тоже, потому что актриса щедро делилась с каждым частичками своей радости.
Несмотря на довольно значительную фильмографию Заворотнюк, именно роль няни Виктории Прутковской сделала её узнаваемой для миллионов зрителей и стала для артистки по-настоящему знаковой. Во время съёмок Анастасия получала тонны писем от поклонников, которые искренне желали ей успехов в отношениях с экранным партнёром Максимом Шаталиным (актёр Сергей Жигунов. — Прим. ред.).
А Настя переживала, что из-за занятости в сериале не может уделять достаточно внимания родным детям Ане и Майклу, рождённому в браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Она рассказывала, что все стены в её гримёрке были увешаны фотографиями сына и дочери.
Читайте также:
Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам
Дочь Анастасии Заворотнюк показала округлившийся живот
Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?
«Ее праздник всегда означал шквал звонков с поздравлениями и море цветов. Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей», — рассказывают родственники Насти.
В этот день все друзья, родные, знакомые Анастасии невольно чувствовали, что это не только её праздник, но и их тоже, потому что актриса щедро делилась с каждым частичками своей радости.
Несмотря на довольно значительную фильмографию Заворотнюк, именно роль няни Виктории Прутковской сделала её узнаваемой для миллионов зрителей и стала для артистки по-настоящему знаковой. Во время съёмок Анастасия получала тонны писем от поклонников, которые искренне желали ей успехов в отношениях с экранным партнёром Максимом Шаталиным (актёр Сергей Жигунов. — Прим. ред.).
А Настя переживала, что из-за занятости в сериале не может уделять достаточно внимания родным детям Ане и Майклу, рождённому в браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Она рассказывала, что все стены в её гримёрке были увешаны фотографиями сына и дочери.
Читайте также:
Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам
Дочь Анастасии Заворотнюк показала округлившийся живот
Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?
Александр Бойцов