«Её сумасшедший трудоголизм»: Борис Смолкин рассказал о преданности Заворотнюк работе

Борис Смолкин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Сегодня, 3 апреля, актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 54 года. Звезда скончалась 29 мая прошлого года от глиобластомы. С агрессивной формой опухоли головного мозга артистка боролась последние пять лет.
Всенародную любовь и широкую популярность Заворотнюк принесла роль няни Вики в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Борис Смолкин был партнёром Анастасии: в проекте он играл дворецкого по имени Константин. В разговоре с VOICE артист рассказал об актрисе. Так, по его словам, Заворотнюк трудилась и на съёмочной площадке, и на сцене театра, а однажды даже забыла, что задействована в постановке.
Смолкин также подчеркнул, что Анастасия успевала и строить успешную карьеру на экране, и заниматься материнством. Артист рассказал, что на съёмки «Моей прекрасной няни» Анастасия часто приводила сына Майкла. Порой вместе с актрисой на площадке присутствовала и её дочь Анна.
Ранее издание Super опубликовало видео с супругом Заворотнюк Петром Чернышёвым и их общей дочерью Мией: они приехали на могилу актрисы в её день рождения.
Читайте также:
В день рождения «прекрасной няни» Насти Заворотнюк родные показали архивные фото артистки
Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам
«Как бы ты не скончалась»: Скандалы, насилие и измены в браке Анастасии Заворотнюк, которые потрясли общественность
«Настя пропустила спектакль, она тогда ещё работала в «Табакерке». Были вечерние съёмки, вдруг она бледнеет, чуть ли не падает в обморок. Говорит: «У меня же сейчас спектакль!». Она настолько была занята съёмками, что забыла об этом. <…> Через какое-то время она ушла из театра, потому что это было сумасшествие», — поделился Смолкин.Борис Григорьевич добавил, что Заворотнюк играла главную роль в проекте, поэтому была задействована практически в каждом эпизоде, она работала на износ. Порой её организм не выдерживал.
«Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело», — рассказывал актёр.Смолкин также отметил отличительные черты артистки, которые выделяли её среди коллег. Так, Анастасия всегда прислушивалась к создателям сериала и своим партнёрам по съёмкам.
«И ещё одной отличительной чертой была, конечно, работоспособность Насти, её сумасшедший трудоголизм», — высказался Борис Григорьевич.Актёр признался, что не общался с Заворотнюк и её близкими последние несколько лет перед смертью артистки.
Смолкин также подчеркнул, что Анастасия успевала и строить успешную карьеру на экране, и заниматься материнством. Артист рассказал, что на съёмки «Моей прекрасной няни» Анастасия часто приводила сына Майкла. Порой вместе с актрисой на площадке присутствовала и её дочь Анна.
Ранее издание Super опубликовало видео с супругом Заворотнюк Петром Чернышёвым и их общей дочерью Мией: они приехали на могилу актрисы в её день рождения.
Читайте также:
В день рождения «прекрасной няни» Насти Заворотнюк родные показали архивные фото артистки
Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам
«Как бы ты не скончалась»: Скандалы, насилие и измены в браке Анастасии Заворотнюк, которые потрясли общественность
Анастасия Чубина