Пётр Чернышёв вместе с дочерью приехал на могилу Заворотнюк в день её рождения — видео

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
В день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв приехал на её могилу с букетом роз (актриса похоронена на Троекуровском кладбище в Москве — прим. ред.). Вместе с ним была и их общая дочь — шестилетняя Мила. Видео опубликовало издание Super.
Анастасия Заворотнюк умерла 24 мая 2024 года от глиобластомы, с болезнью она боролась пять лет. Сегодня артистке могло бы исполниться 54 года.
Ранее нотариус Марина Щирская сообщила, что в Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк. Родственники могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных.
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Ранее нотариус Марина Щирская сообщила, что в Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк. Родственники могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных.
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Анастасия Чубина