«Каждый из нас однажды может сыграть»: Сергей Гилев раскрыл, завидуют ли российские актеры успеху Юры Борисова в Голливуде

Сергей Гилев (Фото: Инстаграм* @gilevgilev)
Голливудский успех Юры Борисова обсуждают многие российские коллеги актера. О нашумевшей роли Борисова в выигравшей премию «Оскар» «Аноре» неоднозначно высказались Никита Кологривый, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Ольга Кузьмина и Александр Петров. Теперь выразить свое мнение захотел и Сергей Гилев.
Гилев и Борисов вместе снимались в фильмах «Кентавр» и «Пророк. История Александра Пушкина». Однако Сергей считает, что персонажи Юры перетянули на себя все внимание зрителей.
Вместе с тем, когда речь заходит о номинации Борисова на «Оскар» и прекрасной оценке его игры от кинокритиков из-за рубежа, речь о профессиональной зависти уже не идет.
Гилев полагает, что успех звезды «Аноры» за рубежом сближает наши киноиндустрии.
По словам Гилева, он не может завидовать артисту хотя бы потому, что Юра уже снимался в кино, когда Сергей лишь пошел учиться.
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Вместе с тем, когда речь заходит о номинации Борисова на «Оскар» и прекрасной оценке его игры от кинокритиков из-за рубежа, речь о профессиональной зависти уже не идет.
«Это не зависть, а радость. Это здорово, потому что мы же все из одной индустрии. И Юра один из нас, он сыграл что-то, что, как нам всем кажется, каждый из нас однажды может сыграть», — откровенничал артист в беседе с WomanHit.
Гилев полагает, что успех звезды «Аноры» за рубежом сближает наши киноиндустрии.
«Он как будто бы этой номинацией показал нам ещё раз: все, что мы делаем здесь, не так уж плохо», — признался Сергей.
По словам Гилева, он не может завидовать артисту хотя бы потому, что Юра уже снимался в кино, когда Сергей лишь пошел учиться.
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Ольга Енгалычева