Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом

Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* @mark.eydel)
Актер Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Канье Уэстом, которая прошла в напряженной атмосфере. Случайное столкновение в лифте едва не закончилось конфликтом, признался Эйдельштейн на шоу «Вписка».
Марк и его коллега Юра Борисов, звезды фильма «Анора», провели несколько месяцев в США, где пересеклись с известными зарубежными знаменитостями. Один раз они в лифте столкнулись с двумя крупными парнями, одним из которых оказался Уэст.
Рэпер начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актеров в краже дизайна.
Марк сказал, что на Юре был российский бренд. Спор накалялся, и Эйдельштейн подумал, что дело дойдет до драки, но рэпер вышел на четвертом этаже, бросив напоследок совет купить его «оригинальное худи».
Только после этого Марк понял, с кем говорил.
Ранее Марк Эйдельштейн признался, что в какой-то момент начал завидовать коллеге Юре Борисову, которому достаётся больше внимания на престижных премиях. Однако он справился с неприятными ощущениями: помог сам Юра, с которым он сильно сдружился, и осознание различий того, как складывалась их карьера.
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«Заходят два чувака, мощные, они реально в два раза шире, чем Юра, а Юра в два раза шире, чем я. Юра стоит в тимберлендах и в худи. И чувак начинает говорить: «Это мой любимый цвет, коричневый». И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает», — вспоминал актер.
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* @mark.eydel)
Рэпер начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актеров в краже дизайна.
Марк сказал, что на Юре был российский бренд. Спор накалялся, и Эйдельштейн подумал, что дело дойдет до драки, но рэпер вышел на четвертом этаже, бросив напоследок совет купить его «оригинальное худи».
Только после этого Марк понял, с кем говорил.
Ранее Марк Эйдельштейн признался, что в какой-то момент начал завидовать коллеге Юре Борисову, которому достаётся больше внимания на престижных премиях. Однако он справился с неприятными ощущениями: помог сам Юра, с которым он сильно сдружился, и осознание различий того, как складывалась их карьера.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева