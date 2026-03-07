«Каждый раз новая сумочка»: Akmal’ рассказал, как радует жену после гастролей
22-летний певец Akmal’ рассказал, как старается радовать супругу после долгих гастролей. Об этом сообщает Super.
По словам артиста, разлука даётся ей непросто — иногда ему приходится уезжать на недели и даже месяцы, а жена остаётся дома одна.
Во время сольного концерта певец признался, что по возвращении всегда старается сделать любимой приятный сюрприз. Обычно это новая сумочка, которая становится своего рода традиционным подарком после гастрольных поездок.
Akmal' также с улыбкой отметил, что супруга воспринимает такие подарки как результат собственных «аффирмаций». По словам артиста, когда она держит сумку в руках, то шутит, что сама «напророчила» этот подарок.
Кроме того, певец вспомнил важный совет, который с детства слышал от своего отца. Тогда он не придавал этим словам большого значения, но со временем начал понимать их истинную ценность.
