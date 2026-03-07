«На обед три конфеты»: Медведева рассказала о травме перед Олимпиадой
Евгения Медведева призналась, что за неделю до Олимпиады завтракала энергетиком
Фигуристка Евгения Медведева поделилась в эфире программы «Добро fon» откровениями о подготовке к Олимпийским играм.
Она рассказала, как строгий режим и неправильное питание привели к серьёзной травме. Спортсменка отметила, что за неделю до соревнований её рацион оставлял желать лучшего.
«За неделю до Олимпийских игр я завтракала энергетиком, на обед съедала три жевательные конфеты, а на ужин — йогурт с одной клубничкой и чуть‑чуть салата», — призналась Медведева.После Олимпиады фигуристка отправилась в Германию с переломом правой ноги. Врач, осматривавший её, сразу указал на проблему в спине и направил на рентген.
Медведева подчеркнула, что нагрузка и строгие ограничения в питании оказали сильное влияние на её здоровье на пике карьеры.