«Никому не интересны»: Тимоти Шаламе вызвал волну критики из-за высказывания о балете и опере

07 марта 2026, 21:25

Тимоти Шаламе раскритиковали после слов о балете и опере

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Актёр Тимоти Шаламе оказался в центре скандала после резонансного высказывания о балете и опере. Звезда фильма «Дюна» заявил, что эти виды искусства сегодня якобы мало кого интересуют, чем вызвал волну критики со стороны представителей культурной индустрии. Об этом сообщает The Independent.