«Никому не интересны»: Тимоти Шаламе вызвал волну критики из-за высказывания о балете и опере
Актёр Тимоти Шаламе оказался в центре скандала после резонансного высказывания о балете и опере. Звезда фильма «Дюна» заявил, что эти виды искусства сегодня якобы мало кого интересуют, чем вызвал волну критики со стороны представителей культурной индустрии. Об этом сообщает The Independent.
Слова актёра прозвучали в подкасте с Мэттью Макконахи. В разговоре Шаламе рассуждал о современных привычках зрителей и отметил, что внимание аудитории стало значительно короче. По его словам, ролики в социальных сетях часто длятся всего около 12 секунд, а студии всё чаще сокращают первые акты фильмов, чтобы быстрее перейти к развитию сюжета.
Размышляя о будущем кино, Шаламе заявил, что индустрия нуждается в «спасении» как жанр, противопоставив её опере и балету. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны оперных певцов и артистов балета, которые объединились, чтобы публично раскритиковать позицию актёра, назвав её разочаровывающей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России