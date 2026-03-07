Певец Akmal’ заявил, что он может перестать работать ради семьи

07 марта 2026, 22:18

Akmal’ готов отказаться от гастролей ради семьи и будущего ребёнка

Akmal’ с женой (Фото: Instagram* / @akmalsvami)

22‑летний певец Akmal’ поделился откровениями о своей семейной жизни и планах на будущее во время сольного концерта в Москве. Об этом сообщает Super.