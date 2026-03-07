Певец Akmal’ заявил, что он может перестать работать ради семьи
22‑летний певец Akmal’ поделился откровениями о своей семейной жизни и планах на будущее во время сольного концерта в Москве. Об этом сообщает Super.
После свадьбы артист признался, что жизнь стала только счастливее, но эмоционально отношения с возлюбленной остаются стабильными, поскольку пара давно вместе.
Отвечая на вопрос о детях, певец отметил, что прежде всего пара хочет решить вопрос с жильём.
Akmal' также подчеркнул, что осознаёт необходимость жертвовать временем ради ребёнка. Поэтому сейчас он сосредоточен на карьере, чтобы потом взять паузу и полностью посвятить себя семье.
