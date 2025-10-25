Погряз в долгах: фитнес-тренер Вячеслав Дайчев задолжал приставам более 4 млн рублей
Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, с которым недавно рассталась певица Алекса, оказался в центре финансового скандала. Об этом сообщает StarHit.
Как выяснилось, 30-летний спортсмен накопил долгов на сумму более четырёх миллионов рублей.
На сайте Федеральной службы судебных приставов числится около 150 исполнительных производств в отношении Дайчева. Среди них — многочисленные штрафы ГИБДД, задолженности по налогам и административные взыскания.
Только за один день, 7 августа, Вячеслав получил 14 штрафов за превышение скорости. Помимо этого, у него есть долги по налогам на сумму около двух миллионов рублей, а также постановления о взыскании на 440 тысяч и 1,4 миллиона.
Ситуацию усугубляют личные заявления знакомых: бизнесмен Умар Джабраилов утверждает, что тренер должен ему 1,5 миллиона рублей, а мать Вячеслава рассказала о долгах по ИП, оформленному на неё.
Сам Дайчев пока не комментирует происходящее, ограничившись тем, что закрыл доступ к своим соцсетям. Его бывшая жена, певица Алекса, накануне объявила о расставании и подчеркнула, что теперь сосредоточена на воспитании дочери.
