Погряз в долгах: фитнес-тренер Вячеслав Дайчев задолжал приставам более 4 млн рублей

25 октября 2025, 17:35

Бывший муж Алексы Вячеслав Дайчев накопил долгов более чем на 4 миллиона рублей

Вячеслав Дайчев и Алекса (Фото: Instagram* / @aleksa___official)

Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, с которым недавно рассталась певица Алекса, оказался в центре финансового скандала. Об этом сообщает StarHit.