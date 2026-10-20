«Каждую соринку видит»: 79-летний Бари Алибасов перенёс операцию на глаза

20 октября 2026, 12:29

Жена Бари Алибасова сообщила, что он перенёс операцию на глазу из-за катаракты

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Жена Бари Алибасова Елена Калинина рассказала, что композитору сделали операцию на глазу из-за катаракты.





В беседе с «Газетой.Ru» Елена сообщила, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за помутнения зрения. Операцию провели в Боткинской больнице в Москве. Калинина отметила, что теперь продюсер видит гораздо лучше.

«Чувствует себя нормально. На зрение мы операцию сделали, теперь смеёмся. Ну, катаракта была. Всё очень хорошо прошло. Капаем теперь только глазки, что поделать. Но он говорит, что теперь гораздо лучше видит этим глазом, чем вторым! Я теперь и не знаю, хорошо мне от этого или плохо. Если где-то что-то он не замечал, теперь каждую соринку видит», — призналась жена Алибасова.