Стало известно о прекращении дела рэпера Navai
Правоохранительные органы Казахстана прекратили уголовное дело в отношении рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
В ведомстве уточнили: разбирательство прекратили по «нереабилитирующим основаниям». При этом учли, что музыкант впервые совершил правонарушение и деятельно раскаялся — в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, что Бакирова задержали 13 октября на КПП «Кордай» в Жамбылской области при въезде из Кыргызстана. По информации полиции, при досмотре автомобиля, в котором находился музыкант, правоохранители обнаружили и изъяли вещество, предположительно являющееся наркотическим.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Сейчас музыкант покинул Казахстан по решению властей.
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