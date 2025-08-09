Кажется обездвиженным и перекаченным: Хирург об изменениях внешности Лаймы Вайкуле

09 августа 2025, 13:54

Хирург Мадина Осман рассказала о переменах во внешности певицы Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Хирург Мадина Осман полагает, что Лайме Вайкуле ввели недостаточное количество ботулинического нейропротеина, из‑за чего лицо певицы выглядит неподвижным и местами «перекаченным».