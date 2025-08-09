Кажется обездвиженным и перекаченным: Хирург об изменениях внешности Лаймы Вайкуле
Хирург Мадина Осман полагает, что Лайме Вайкуле ввели недостаточное количество ботулинического нейропротеина, из‑за чего лицо певицы выглядит неподвижным и местами «перекаченным».
В беседе с порталом «Страсти» эксперт предположила, что для восстановления более естественной мимики потребуется повторная процедура.
Осман объяснила: неравномерное расслабление мышц, поднимающих верхнюю губу, приводит к тому, что одна сторона двигается активнее, а нижняя часть губы остаётся менее подвижной. Такая картина — сокращение подбородочной мышцы — характерна при использовании ботулотоксина в недостаточной дозе. Вероятно, нужна повторная коррекция, чтобы снять гипертонус с одной стороны и расслабить центральную часть мышцы.
При этом специалист отметила, что для своих лет Вайкуле выглядит превосходно — певице в марте исполнился 71 год. По мнению Осман, этому способствуют поддержание веса, регулярные визиты к косметологу и, возможно, вмешательства пластической хирургии.
Читайте также: