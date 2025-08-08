Пластический хирург раскрыл, на что пошла Оксана Федорова ради красоты

08 августа 2025, 15:49

Хирург Абдулаева: ведущая Оксана Федорова могла сделать уколы ботокса от морщин

Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пластический хирург Софья Абдулаева раскрыла, какие косметологические процедуры могла делать телеведущая Оксана Федорова. Ее слова передает издание «Страсти».





По словам эксперта, 47-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная» могла прибегнуть к инъекциям ботокса и филлеров для коррекции морщин и объема лица. Также специалист не исключает, что звезда делала RF-лифтинг для подтяжки кожи и удаления жировых отложений в области подбородка.



Абдулаева отметила, что точно определить наличие пластических операций можно только при личном осмотре. Однако сравнение новых и старых фото Федоровой показывает, что изменения могли быть достигнуты за счет современных аппаратных методик.

«Красота не всегда заключается в использовании косметологических средств. Оксана демонстрирует, что уверенность в себе, правильный уход и внимание к своему здоровью могут творить настоящие чудеса», — подытожила специалист.