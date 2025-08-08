Пластический хирург раскрыл, на что пошла Оксана Федорова ради красоты
Хирург Абдулаева: ведущая Оксана Федорова могла сделать уколы ботокса от морщин
Пластический хирург Софья Абдулаева раскрыла, какие косметологические процедуры могла делать телеведущая Оксана Федорова. Ее слова передает издание «Страсти».
По словам эксперта, 47-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная» могла прибегнуть к инъекциям ботокса и филлеров для коррекции морщин и объема лица. Также специалист не исключает, что звезда делала RF-лифтинг для подтяжки кожи и удаления жировых отложений в области подбородка.
Абдулаева отметила, что точно определить наличие пластических операций можно только при личном осмотре. Однако сравнение новых и старых фото Федоровой показывает, что изменения могли быть достигнуты за счет современных аппаратных методик.
«Красота не всегда заключается в использовании косметологических средств. Оксана демонстрирует, что уверенность в себе, правильный уход и внимание к своему здоровью могут творить настоящие чудеса», — подытожила специалист.