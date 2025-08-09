«Могу себе позволить даже Прохора Шаляпина»: Воробей о романе с мужчиной на 15 лет моложе нее

09 августа 2025, 13:44

Комик Елена Воробей уверена, что может позволить себе даже Прохора Шаляпина

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Елена Воробей призналась, что у нее был роман с мужчиной, который младше ее на 15 лет, но подчеркнула, что именно возраст не стал причиной их расставания.





58‑летняя артистка отметила, что отношения были искренними, она не афишировала их и не искала информационных поводов для появления в СМИ и на телевидении.





«Ни о чем не жалею. Я в таком возрасте, когда могу себе позволить даже Прохора Шаляпина. У нас всё только начинается», — сказала Воробей в интервью Woman.ru.