«Могу себе позволить даже Прохора Шаляпина»: Воробей о романе с мужчиной на 15 лет моложе нее
Комик Елена Воробей уверена, что может позволить себе даже Прохора Шаляпина
Елена Воробей призналась, что у нее был роман с мужчиной, который младше ее на 15 лет, но подчеркнула, что именно возраст не стал причиной их расставания.
58‑летняя артистка отметила, что отношения были искренними, она не афишировала их и не искала информационных поводов для появления в СМИ и на телевидении.
«Ни о чем не жалею. Я в таком возрасте, когда могу себе позволить даже Прохора Шаляпина. У нас всё только начинается», — сказала Воробей в интервью Woman.ru.
Юмористка также опровергла слухи о том, что решилась на «экстренное» похудение ради молодого внешнего вида: она с гордостью сообщила, что сбросила 15 килограммов и при росте 158 см теперь весит 55 кг. По ее словам, для некоторых тонкая талия — смысл жизни, а для нее коррекция веса была прежде всего вопросом здоровья, и лишь потом эстетики.