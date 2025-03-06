Кейт Хадсон раскрыла, почему не хочет выходить замуж

Кейт Хадсон (Фото: Инстаграм* @katehudson)
Американская актриса Кейт Хадсон объявила, что не хочет больше заключать брак. Звезда отметила, что ей дороже свобода.
Хадсон уже была замужем — в 21 год она сыграла свадьбу с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. Через семь лет после развода Кейт встречалась еще с несколькими знаменитыми мужчинами, но никто из кавалеров не задержался в ее сердце надолго.
Сейчас актриса находится в отношениях с музыкантом Дэнни Фудзикавой. У влюбленных есть наследники, Дэнни и Кейт обручились три года назад. Однако артистка не спешит со свадьбой.
Вместе с тем для Хадсон важна и финансовая составляющая смены статуса.
Хадсон пошутила, что не стоит исключать вариант ее «побега» прямо в разгаре свадьбы.
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Сейчас актриса находится в отношениях с музыкантом Дэнни Фудзикавой. У влюбленных есть наследники, Дэнни и Кейт обручились три года назад. Однако артистка не спешит со свадьбой.
«Для меня это сложный компромисс с собой. Мне нравится моя свобода. Мне нравится концепция свободы», — подчеркнула она в беседе с Hello!
Вместе с тем для Хадсон важна и финансовая составляющая смены статуса.
«У меня просто нет такого чувства, как «О боже, я так хочу выйти замуж… не могу дождаться торжества!». Все наоборот. Я считаю, что свадьба — это слишком дорого», — уточнила Кейт.
Хадсон пошутила, что не стоит исключать вариант ее «побега» прямо в разгаре свадьбы.
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Ольга Енгалычева