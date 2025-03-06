Ксения Раппопорт раскрыла, почему её сняли со спектаклей сразу в двух столичных театрах

Ксения Раппопорт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ксения Раппопорт не выйдет на сцену в марте. В спектаклях её заменит другая актриса. Поклонники забили тревогу, предположив, что артистка заболела.
Ранее стало известно, что Раппопорт не выйдет в этом месяце на сцены Театра эстрады и Театра им. Маяковского. В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» её заменит актриса Алёна Хмельницкая.
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«Вместо Ксении Раппопорт будет играть Алёна Хмельницкая. Замена будет везде. Это коммерческий театральный проект, артисты меняются не на площадках, а в спектакле», – уточнили организаторы.Вслед за этим заявлением в СМИ начали появляться сведения о серьёзных проблемах со здоровьем артистки, а также о том, что она могла покинуть Россию. Впрочем Раппопорт вышла на связь и опровергла эти заявления.
«Нет, я здорова! И нет, я по-прежнему в Москве», – высказалась актриса.Между тем её коллеги сообщают, что у Ксении очень плотный съёмочный график, который расписан чуть ли не на год вперёд. Именно из-за этого она была вынуждена искать себе замену на спектакле.
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Анастасия Чинкова