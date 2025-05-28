Кейт Миддлтон назвали ассистенткой принца Уильяма в доме престарелых в Кардиффе

28 мая 2025, 00:56

Фото: iStock/Bet_Noire

Принцессу Уэльская Кейт Миддлтон назвали ассистенткой принца Уильяма во время их визита в дом престарелых в Кардиффе. Инцидент случился в 2020 году, а представительницу британской короны не узнала одна из обитательниц учреждения — Джоан Дрю-Смит.





Во время визита Кейт и Уильям были в масках, из-за чего женщина и не узнала принцессу. Последняя не обиделась и с иронией отреагировала на данный казус.





«Да, Уильям, я и правда твоя ассистентка, причем стала ей уже давно!» — отшутилась тогда Кейт.