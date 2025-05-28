Кейт Миддлтон назвали ассистенткой принца Уильяма в доме престарелых в Кардиффе
Принцессу Уэльская Кейт Миддлтон назвали ассистенткой принца Уильяма во время их визита в дом престарелых в Кардиффе. Инцидент случился в 2020 году, а представительницу британской короны не узнала одна из обитательниц учреждения — Джоан Дрю-Смит.
Во время визита Кейт и Уильям были в масках, из-за чего женщина и не узнала принцессу. Последняя не обиделась и с иронией отреагировала на данный казус.
«Да, Уильям, я и правда твоя ассистентка, причем стала ей уже давно!» — отшутилась тогда Кейт.
Как пишет Hello!, во время очередного визита в дом престарелых супруги захотели увидеться именно с Джоан Дрю-Смит, с которой вспомнили тот случай. Принц и принцесса побывали в учреждении в 2024 году.