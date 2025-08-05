Кейт Миддлтон потеряла аппетит и похудела до 40 кг после ремиссии
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вызвала обеспокоенность своим исхудавшим телом после объявленной ремиссии пол года назад. Об этом пишет Radar Online.
По данным издания, сейчас при росте 175 сантиметров Кейт весит 40 килограммов. Стоит отметить, что этот вес меньше, чем у ее 10-летней дочери Шарлотты. Несмотря на это, Кейт продолжает выполнять обязанности принцессы.
Хрупкая фигура Миддлтон удивила публику в июле на Уимблдонском турнире. Один из инсайдеров издания отметил, что такой вид принцессы связывают с трудностями в восстановлении после лечения от рака. Есть предположение, что, возможно, у Кейт произошел рецидив.
Принцесса всегда отличалась спортивной фигурой. Теперь же у нее наблюдается потеря аппетита и мышечного тонуса.
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