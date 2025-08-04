Олег Шепс рассекретил новый роман: что известно об избраннице медиума
Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс перестал скрывать свои отношения с новой возлюбленной. Ею оказалась девушка по имени Полина — фотограф из Тюмени. Слухи подтвердились после публикации их первой совместной фотографии.
Стоит отметить, что этим летом медиум неожиданно признался, что его сердце занято, но имени покорительницы не называл. Интрига сохранялась меньше месяца.
В первых числах августа Олег с Полиной снялись обнимающимися на яхте. Пара каталась по Волге в Самарской области. Предположительно, Шепс приехал туда с возлюбленной, чтобы познакомить со своей семьей.
Как и когда они познакомились, все еще остается загадкой — экстрасенс предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Известно, что раньше их видели вместе в Таиланде.
*Запрещен в РФ
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