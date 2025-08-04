Олег Шепс рассекретил новый роман: что известно об избраннице медиума

04 августа 2025, 17:09

Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс снялся с новой возлюбленной на яхте

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс перестал скрывать свои отношения с новой возлюбленной. Ею оказалась девушка по имени Полина — фотограф из Тюмени. Слухи подтвердились после публикации их первой совместной фотографии.