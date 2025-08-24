Теннисистку Анну Курникову подозревают в четвёртой беременности: фото
Бывшая теннисистка Анна Курникова, жена певца Энрике Иглесиаса, вновь попала в поле зрения папарацци: 44‑летняя звезда была замечена в супермаркете в Майами вместе с детьми — семилетними двойняшками Николя и Люси и пятилетней дочерью Марией.
На ней была белая оверсайз‑толстовка, под которой, по мнению поклонников, мог скрываться новый округлившийся живот, из‑за чего в сети развернулись разговоры о возможном пополнении в семье.
Сама Курникова и её супруг пока не подтверждали новости — пара исторически тщательно охраняет личную жизнь и не комментирует слухи. Ранее Анна уже скрывала свои беременности: общественность узнавала о рождении детей лишь после того, как Энрике публиковал семейные фотографии в соцсетях.
Отмечается также, что здоровье Курниковой долгое время оставалось проблемой: из‑за хронических проблем с позвоночником ей пришлось завершить спортивную карьеру в 21 год. По её словам, боли в пояснице были настолько сильны, что мешали даже обычным повседневным действиям.
*Запрещен в РФ
