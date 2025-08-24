Теннисистку Анну Курникову подозревают в четвёртой беременности: фото

24 августа 2025, 20:12

Анна Курникова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывшая теннисистка Анна Курникова, жена певца Энрике Иглесиаса, вновь попала в поле зрения папарацци: 44‑летняя звезда была замечена в супермаркете в Майами вместе с детьми — семилетними двойняшками Николя и Люси и пятилетней дочерью Марией.