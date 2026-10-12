«Посмотрим»: Юра Борисов высказался о возможной номинации на «Оскар»
Юра Борисов не спешит строить прогнозы насчёт «Оскара»
Юра Борисов вновь оказался в центре разговоров о возможной номинации на «Оскар». Спустя два года после международного успеха фильма «Анора» актёр представил на Лондонском кинофестивале новую картину «Искусственный» и рассказал Variety, как относится к разговорам о будущих наградах.
Журналист издания отметил, что фильму уже предрекают признание и высокие оценки. Однако Борисов отреагировал на такие прогнозы спокойно и дал понять, что сейчас для него важнее реакция зрителей на саму картину.
«Мне очень интересно, что люди посмотрят фильм. Посмотрим, что произойдёт. Для меня нет причин думать о чём-то подобном. Конечно, мне просто интересно. Я понимаю. Появляются новые интересные люди и интересные встречи. Так что, посмотрим», — сказал актёр.Несмотря на внимание к его возможным наградам, Борисов не стал загадывать наперёд и рассуждать о перспективах на «Оскар». Артист предпочитает дождаться реакции публики и развития событий, не делая громких заявлений.
Юра также рассказал об отношениях с Марком Эйдельштейном, с которым снимался в «Аноре». По словам Борисова, их дружеское и профессиональное общение продолжается и после совместной работы над фильмом.