Кэти Перри едва не упала на зрителей во время концерта
Американская певица Кэти Перри едва не упала с высоты во время концертного тура Lifetimes в Сан-Франциско. Об этом сообщает People.
Как видно на кадрах, опубликованных изданием, во время исполнения хита Roar она эффектно взмыла ввысь верхом на огромной бабочке. В какой-то момент конструкция накренилась, из-за чего артистка потеряла равновесие и прервала песню на полуслове. К счастью, ей удалось удержаться в седле, вцепившись в поручень.
Зрители встревожились, но певица быстро их успокоила — показала рукой, что все в порядке, и продолжила свое выступление. В конечном итоге артистку опустили на сцену. Тогда напоследок она сказала слушателям: «Когда я упаду, знаю, вы меня поймаете!»
Ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум решились на развод. В последнее время чувства звездных супругов охладели, и они сосредоточились на воспитании детей.
*Запрещен в РФ
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