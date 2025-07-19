Кэти Перри едва не упала на зрителей во время концерта

19 июля 2025, 17:27

Кэти Перри едва на упала из-за поломки реквизита на концерте в Сан-Франциско

Кэти Перри (Фото: Инстаграм*/katyperry)

Американская певица Кэти Перри едва не упала с высоты во время концертного тура Lifetimes в Сан-Франциско. Об этом сообщает People.