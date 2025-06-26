Кэти Перри и Орландо Блум окончательно расстались

26 июня 2025, 16:30

TMZ: Кэти Перри и Орландо Блум расстались после девяти лет отношений

Кэти Перри и Орландо Блум (Фото: Инстаграм*/katyperry)

Кэти Перри и Орландо Блум расторгли помолвку. Об этом сообщает американский таблоид TMZ со ссылкой на инсайдера. Новость звездная пара пока не подтвердила.