Кэти Перри и Орландо Блум окончательно расстались

TMZ: Кэти Перри и Орландо Блум расстались после девяти лет отношений
Кэти Перри и Орландо Блум (Фото: Инстаграм*/katyperry)

Кэти Перри и Орландо Блум расторгли помолвку. Об этом сообщает американский таблоид TMZ со ссылкой на инсайдера. Новость звездная пара пока не подтвердила.



Предполагается, что влюбленные объявят о своем решении в декабре этого года. Как раз тогда завершится музыкальный тур певицы. В последнее время, по наблюдениям поклонников, она испытывает эмоциональное напряжение.

Звезда «Пиратов Карибского моря» появится в статусе холостяка на предстоящей свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчез в Италии. При этом не исключено, что актер расскажет о расставании на торжестве.

Напомним, Орландо Блум и Кэти Перри встречаются около девяти лет. В 2019-м знаменитости обручились. Спустя год у них родилась дочь Дэйзи Дав.

*Запрещен в РФ

Лидия Пономарева

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