Кэти Перри и Орландо Блум окончательно расстались
Кэти Перри и Орландо Блум расторгли помолвку. Об этом сообщает американский таблоид TMZ со ссылкой на инсайдера. Новость звездная пара пока не подтвердила.
Предполагается, что влюбленные объявят о своем решении в декабре этого года. Как раз тогда завершится музыкальный тур певицы. В последнее время, по наблюдениям поклонников, она испытывает эмоциональное напряжение.
Звезда «Пиратов Карибского моря» появится в статусе холостяка на предстоящей свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчез в Италии. При этом не исключено, что актер расскажет о расставании на торжестве.
Напомним, Орландо Блум и Кэти Перри встречаются около девяти лет. В 2019-м знаменитости обручились. Спустя год у них родилась дочь Дэйзи Дав.
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