Стало известно, где Егор Крид отпраздновал день рождения

26 июня 2025, 15:41

Егор Крид отпраздновал день рождения в стриптиз-клубе

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

25 июня российский певец Егор Крид отметил свой день рождения. В честь праздника рэпер закатил роскошную вечеринку с коллегами по шоу-бизнесу в необычном месте. Подробности праздника сообщает издание Super.