Стало известно, где Егор Крид отпраздновал день рождения
25 июня российский певец Егор Крид отметил свой день рождения. В честь праздника рэпер закатил роскошную вечеринку с коллегами по шоу-бизнесу в необычном месте. Подробности праздника сообщает издание Super.
Кумиру российской молодёжи исполнился 31 год. Певец, крепко держась за свой статус, закатил вечеринку в университетском стиле. Звёздные гости именинника прибыли на мероприятие в студенческой форме, а на входе им выдавали бейджи, имитировавшие зачётные книжки. Среди приглашённых гостей были замечены Нюша, Тимати, Люся Чеботина, Джиган и Филипп Киркоров.
Гости развлекались, пев в караоке, но позже продолжили отмечать «по-взрослому» — в стриптиз-клубе. Егор для своих друзей забронировал VIP-комнату стоимостью 25 тысяч рублей в час. Вечеринка в компании раскрепощенных танцовщиц продолжалась до самого утра. Поклонники артиста высмеяли его, заявив, что Егор всё никак не может повзрослеть.
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