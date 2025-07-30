Кэти Перри заметили за ужином с экс-премьером Канады Трюдо
Американская певица Кэти Перри была замечена за ужином в ресторане с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Associated Press.
Пару увидели в монреальском ресторане Le Violon. По словам сотрудницы заведения Саманты Джин, Кэти и Трюдо ужинали в понедельник около двух часов. При этом девушка отметила, что никаких признаков романтических отношений замечено не было.
Джин сказала, что пара поблагодарила шеф-повара и команду ресторана за организованный вечер. Представители Трюдо и Перри пока никак не комментировали данную информацию.
Сейчас Кэти проводит гастрольный тур по Канаде. Ранее сообщалось о разрыве отношений певицы с актером Орландо Блумом.
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