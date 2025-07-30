Продюсер Дворцов рассказал об источниках дохода исчезнувшего с ТВ-экранов Валдиса Пельша

30 июля 2025, 16:48

Продюсер Дворцов: Валдис Пельш работает на корпоративах от 2 млн рублей

телеведущий Валдис Пельш (Фото: Instagram*, @pelshtv)

Пропавший с экранов ТВ телеведущий и актёр Валдис Пельш продолжает выступать на корпоративах, гонорар артиста начинается от 2 млн рублей. Об этом изданию «Страсти» сообщил продюсер Сергей Дворцов.





Ходили слухи, что Пельш перестал сниматься из-за проблем со здоровьем. СМИ писали, что артиста госпитализировали в отделение кардиологии. Однако Пельш эту информацию опроверг. По словам Дворцова, телеведущий здооров, а его исчезновение с экранов связано с личными проблемами.

«Наверное, он ушёл больше в семью, может, в какие-то личные свои дела, проблемы. Но у него со здоровьем все достаточно хорошо. С карьерой тоже», — отметил продюсер.

«Да, может быть, заказчикам он сейчас чуть менее интересен, но и популярность он свою не потерял», — заключил Сергей Дворцов.