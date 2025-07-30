Внучка Боярского прокомментировала слухи о съемках в порно
Внучка Михаила Боярского, 26-летняя Екатерина, прокомментировала слухи о съемках в порно. По словам девушки, подобная информация распространяется для пиара закрытых каналов.
Ранее распространилась информация, что внучка актера снялась в фильме для взрослых. По словам источника, в его распоряжении есть даже видео с соответствующим контентом. Екатерина опровергла слухи и резко высказалась о произошедшем.
«Да, это фейк! Очередной байт от людей, которые выдумывают подобное ради раскрутки своих закрытых каналов. Ничего такого никогда не было и не будет! Думала, что это и так понятно. Надеюсь, теперь точно», — сказала Екатерина изданию «7 Дней».
Как отметила Боярская, она до последнего не хотела привлекать внимание к этому. Свое мнение она поменяла из-за того, что многие начали верить этим слухам. К тому же репутация девушки оказалась под угрозой.