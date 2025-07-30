Внучка Боярского прокомментировала слухи о съемках в порно

30 июля 2025, 17:14

Фото: iStock/scyther5

Внучка Михаила Боярского, 26-летняя Екатерина, прокомментировала слухи о съемках в порно. По словам девушки, подобная информация распространяется для пиара закрытых каналов.





Ранее распространилась информация, что внучка актера снялась в фильме для взрослых. По словам источника, в его распоряжении есть даже видео с соответствующим контентом. Екатерина опровергла слухи и резко высказалась о произошедшем.





«Да, это фейк! Очередной байт от людей, которые выдумывают подобное ради раскрутки своих закрытых каналов. Ничего такого никогда не было и не будет! Думала, что это и так понятно. Надеюсь, теперь точно», — сказала Екатерина изданию «7 Дней».