Виктория Боня опровергла причастность к делу о пропаганде наркотиков

04 июня 2025, 15:24

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что не имеет отношения к делу о пропаганде наркотических средств, которое возбудили против нее. По ее словам, мошенники получили доступ к ранее принадлежавшему ей домену и использовали его для размещения запрещённого контента.







«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — пояснила Боня.