Виктория Боня опровергла причастность к делу о пропаганде наркотиков
Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что не имеет отношения к делу о пропаганде наркотических средств, которое возбудили против нее. По ее словам, мошенники получили доступ к ранее принадлежавшему ей домену и использовали его для размещения запрещённого контента.
«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — пояснила Боня.
По данным портала мировых судей Москвы, на артистку составлен административный протокол по статье, связанной с пропагандой наркотиков. Дело зарегистрировано 28 мая, а рассмотрение назначено на 26 июня. В случае признания вины ей может грозить штраф до 30 тысяч рублей.
Боня подчёркивает, что произошедшее не имеет к ней никакого отношения.