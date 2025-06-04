Виктория Боня опровергла причастность к делу о пропаганде наркотиков

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что не имеет отношения к делу о пропаганде наркотических средств, которое возбудили против нее. По ее словам, мошенники получили доступ к ранее принадлежавшему ей домену и использовали его для размещения запрещённого контента.



«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — пояснила Боня.

По данным портала мировых судей Москвы, на артистку составлен административный протокол по статье, связанной с пропагандой наркотиков. Дело зарегистрировано 28 мая, а рассмотрение назначено на 26 июня. В случае признания вины ей может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Боня подчёркивает, что произошедшее не имеет к ней никакого отношения.

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