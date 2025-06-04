Соседов раскритиковал Валю Карнавал в роли ведущей шоу «ДОстояние РЕспублики»

04 июня 2025, 15:55

Валя Карнавал (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

На днях стало известно о возвращении программы «ДОстояние РЕспублики» на Первый канал после длительного перерыва. В новом сезоне ведущими шоу станут Валя Карнавал и Валдис Пельш, заменившие известных ранее Юрия Николаева и Дмитрия Шепелева. Об этом пишут «‎Страсти».





Однако не все зрители и эксперты положительно восприняли этот выбор. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое недовольство по поводу назначения Вали Карнавал на новую должность. Он резко прокомментировал ситуацию.





«Это смешно, даже обсуждать не хочу», — пояснил он.