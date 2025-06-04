Соседов раскритиковал Валю Карнавал в роли ведущей шоу «ДОстояние РЕспублики»
На днях стало известно о возвращении программы «ДОстояние РЕспублики» на Первый канал после длительного перерыва. В новом сезоне ведущими шоу станут Валя Карнавал и Валдис Пельш, заменившие известных ранее Юрия Николаева и Дмитрия Шепелева. Об этом пишут «Страсти».
Однако не все зрители и эксперты положительно восприняли этот выбор. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое недовольство по поводу назначения Вали Карнавал на новую должность. Он резко прокомментировал ситуацию.
«Это смешно, даже обсуждать не хочу», — пояснил он.
Валя Карнавал, 23-летняя певица и блогер, стала популярной благодаря своим роликам в TikTok и песне «Психушка», выпущенной в 2020 году. Несмотря на ее стремительную карьеру, мнение Соседова подчеркивает неоднозначность выбора нового ведущего для столь знакового шоу.
«ДОстояние РЕспублики» — это музыкальная телепрограмма, которая транслировалась на «Первом канале» с 6 сентября 2009 года по 25 сентября 2016 года. Шоу было организовано вокруг нескольких известных российских и советских песен, из которых участникам и зрителям предлагалось выбрать свои любимые.