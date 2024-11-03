Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Муцениеце «дешевле» Прилучного, а Тарасов «бонусом» расскажет секреты Бузовой: как звезды зарабатывают на красных дорожках

Муцениеце «дешевле» Прилучного, а Тарасов «бонусом» расскажет секреты Бузовой: как звезды зарабатывают на красных дорожках

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Для звёзд наступили сложные времена. Осталось совсем немного богачей, которые готовы платить баснословные суммы артистам на закрытых вечеринках и корпоративах. Люди стали меньше ходить на концерты, кинозалы пустеют, а на телеэкранах резко убавилось количество развлекательных ток-шоу. Но даже «на безрыбье» знаменитости находят способ заработать «копеечку». Раньше выход в свет звёзд российского шоу-бизнеса был дополнительным способом пропиариться. Сейчас же такие вылазки составляют немалый процент от их основного дохода. «Комсомольская правда» рассказала, какие гонорары просят артисты за появление на мероприятиях.

Заплати миллион и пожми руку Александру Буйнову


Отчасти подзабытые звёзды 90-х пытаются выжать максимум от своей когда-то обретённой популярности. Они просят деньги лишь за одно появление на мероприятии — им даже не нужно петь. Так, экс-солистка «Комбинации» Алена Апина возьмёт за такой выход минимум 500 тысяч рублей. После сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» ее песни снова популярны, отмечает бывший директор Пьера Нарцисса и продюсер Сергей Дворцов.



Исполнительница хита «Алмаз» Алиса Мон берёт за своё появление совсем недорого — где-то от 50 тысяч рублей. Такую же сумму придётся заплатить, если вы захотите видеть в качестве гостя звезду развлекательных ток-шоу Анну Калашникову.

Авраам Руссо (Фото: Риа новости/Рамиль Ситдиков)

Более востребованные артисты ставят ценник намного выше. Например, группа «А-Студио» с их солисткой Кети Топурией посетят открытие вашего заведения за 2 миллиона. Александр Буйнов пожмёт вам руку или даже пройдётся по ковровой дорожке за миллион, но свои музыкальные композиции он оставит при себе. На такую сумму согласен и Авраам Руссо.

Москвичам, желающим увидеть воочию любимых артистов, повезло немного больше, ведь если мероприятие проводится не в столице, гонорар артиста увеличивается на 300-500 тысяч рублей.

Муцениеце стоит дешевле Прилучного



Хорошие деньги на красных дорожках зарабатывают и звёзды кино и телевидения. Больше всего получают герои таблоидов — артисты, часто мелькающие в светских новостях.

Голос Леонардо Ди Каприо и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов будет позировать на баннерах вашего светского вечера и фестиваля за 2 миллиона 400 тысяч. Дмитрий Харатьян же побывает на киношном смотре за меньшую сумму — 200 тысяч рублей.

Павел Прилучный обычно не посещает светские мероприятия — лишь премьеры собственных фильмов. А вот за миллион рублей он подумает и, возможно, всё же не откажется от предложения. Бывшая жена звезды сериала «Жизнь по вызову» актриса Агата Муцениеце попросит 150-200 тысяч рублей.

Ксения Собчак (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

За полтора миллиона на модный показ или презентацию можно заполучить в гостьи Ксению Собчак. Но есть высокий риск отказа, ведь Ксения весьма капризна. Она может и не принять деньги, но в основном ввиду своей практичности всё же соглашается на работу. Недавно она в боксёрских перчатках позировала на фоне тренажёров на презентации спортивного магазина.

Певица Катя Лель согласится и на 200 тысяч рублей, а вот экс-супруг Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов появится на каком-нибудь светском мероприятии за гонорар в 500 тысяч рублей. Если верить слухам, в подарок к своему выходу Тарасов обещает «бонус» — рассказать что-то про свою бывшую жену Ольгу Бузову. Организаторам такая щедрость со стороны футболиста лишь в радость — звёздный скандал хорошо подогреет интерес к их продукции.

За гонорар в 500 тысяч мероприятие посетит звезда шоу «Дом-2» Ксения Бородина. На такую же выплату согласен и певец Александр Серов.

Гонорары в валюте и баснословные выплаты именитому коучу


Политик из 90-х Ирина Хакамада в последние года зарекомендовала себя как крутой коуч. За один выход звезды на дорожке придется заплатить 3,5-4 миллиона рублей. Психологические советы Ирины сейчас весьма популярны в интернете, на неё сыпется много рекламных предложений — отсюда и такой ценник.

За своё появление телеведущая Виктория Боня запрашивает суммы с шестью нулями. Гонорар звезда просит выплачивать в долларах.

Читайте также:

«Погряз в беспределе»: Волочкова раскрыла правду о закулисье Большого театра

Горбашов не захотел допускать Гулькину к работе над фильмом о группе «Мираж»

«Целую тебя во все места»: что произошло с Плаксиной в Израиле и почему Успенская отправила дочь в психбольницу
#деньги
#кино
#певец
#певица
#скандал
#мероприятия
#звёзды
#герои
#шоу
#актриса
#продюсер
#футболист
#телевидение
#шоу-бизнес
«Две змеи»: что Джанабаева рассказала о жизни Брежневой после развода с Меладзе и как продюсер унизил экс-супругу
02 ноября 2024, 18:16

Вера брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова )

Последние годы были весьма насыщенными на события для братьев Меладзе. В 2022 году они вместе с жёнами разъехались по разным странам. Продюсер Константин побывал на вилле в Италии, а певец Валерий с супругой Альбиной Джанабаевой пожили в США и Испании — люди в сети шептались, что последние расстались. На самом же деле развелись Константин Меладзе и Вера Брежнева, сообщает «Пятый канал».

Больше не жена, больше не приятельница


Люди шептались, что пара уже занялась делёжкой имущества. В этом вопросе Меладзе-старший пошёл дальше — он лишил Брежневу сценического имени и забрал права на песни. Артистка сама подтвердила в конце 2023 года, что она больше не жена Константину, но вспоминает экс-супруга с теплом.

Через месяцы выяснилось, что после расставания Вера Брежнева оказалась «персоной нон грата» — певице больше не было места рядом со звёздным семейством, а коллегам по «ВИА Гра» дали строгий наказ не общаться со звездой.

Вера Брежнева призналась, что изредка общается с Альбиной Джабанаевой, но «поводов всё меньше».

Взаимоотношения девушек всегда были натянутыми, но нахождение в одном коллективе вынуждало их искать компромиссы. Спустя годы выяснилось, что Джабанаева давно обижена на Брежневу, которая первая увела женатого в то время мужчину из семьи.

Вера всех вытесняет


После обнародования интрижки композитора со своей коллегой, Анна Седокова, Надежда Мейхер и Альбина Джанабаева получили огромное внимание со стороны публики. Про них распускали разные грязные слухи, из-за чего Альбине приходилось скрывать свои отношения с Меладзе.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Внутри коллектива девушки конкурировали между собой. Каждая из них хотела получать больше денег и внимания. Накал страстей привёл к тому, что Джанабаева ушла из группы.

Спустя время в интервью Альбина призналась, что истинная причина ухода из «ВИА Гры» — регулярные стычки с коллегами. Похоже, Меладзе-старший был настолько увлечён раскруткой своей жены, что другие девушки остались не у дел.

«Произошел некий конфликт интересов. В какой-то момент я поняла, что Меладзе не в состоянии продюсировать меня в полной мере. Мне стало тесно что ли. Я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой», — поделилась Джанабаева.

По словам артистки, рабочие недомолвки не отразились на личных отношениях — с Константином они хорошо общаются и часто видятся на светских вечерах.

После откровений Джанабаевой, люди массово ополчились на Веру Брежневу. Говорили, что братья Меладзе «пригрели двух змей на груди» и Вера Меладзе «ВИАгрой» заниматься «вообще не дает».

Я служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью


После ухода Веры и Альбины из группы, многое поменялось: в коллектив ворвалась «свежая кровь». Константин рассчитывал, что новенькие прибавят интереса к проекту, но этого не произошло.

Со временем Джанабаеву и Брежневу стали воспринимать не как певиц, а как жён братьев Меладзе. После развода блондинка вообще превратилась в малоизвестную Веру Галушко.

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Люди были уверены, что это карма настигла Брежневу за вмешательство в семейную идиллию Константина — звезда долгое время вытесняла Яну Сумм — супругу продюсера на тот момент.

Ещё в 2007 пресса рассказывала о возможной связи Меладзе с одной из участниц коллектива «ВИА Гра». Тогда Сумм не волновалась, а Брежнева не подтверждала наличие нежных чувств к Константину, а потом и вовсе соединилась узами брака с бизнесменом Михаилом Киперманом.

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее», — говорила Сумм.

В 2012 году Брежнева и Киперман развелись. Люди болтали, что причина развода — тайный роман звезды с Меладзе.

От таких мужчин, как он, женщины сами не уходят


В том же 2012 году продюсер сбил на пешеходном переходе женщину, которая потом умерла в больнице. Трагедию Сумм и Меладзе переживали совместными усилиями.

В один момент на пороге их дома появилась Вера Брежнева — она давала слово, что пришла лишь поддержать наставника, но в конце концов буквально повесилась Меладзе на шею.

«Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!», — негодовала Яна Сумм.

Брежнева лишь широко раскрыла глаза и проговорила, что считала «так будет лучше». Всё, что связано с «ВИА Гра», уже достало Яну, поняла она.

Меладзе до последнего не хотел разводиться с супругой. Решение Сумм для него было как гром среди ясного неба. Девушке пришлось настоять, чтобы получить свободу.

«Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила раздельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи», — делилась Яна.

Недавно Константин выпустил трек, в котором он очередной раз унижает экс-супругу. Меладзе зашифровал для Веры послание, суть которого — я тебя всё ещё люблю, но вместе мы не будем.

«Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет? Если тоненькая нить прервется на мне <…> Согрей меня, зима так близко. <…> Мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь», — опубликовал обращение Константин.

Читайте также:

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе

«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу

«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных
#конфликт
#дом
#женщина
#любовь
#женщины
#семьи
#звёзды
#кризис
#отношения
#интервью
#люди
#продюсер
#послание
#вера брежнева
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Молодые и горячие»: правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy, режиссированные оргии и новые обвинения в деле рэпера
02 ноября 2024, 15:35

P. Diddy с дочерью (Фото: соцсети P. Diddy)

В середине сентября общественность всколыхнуло дело известного американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy). После продолжительного расследования, детали которого долго оставались в тайне, популярный исполнитель и продюсер оказался под серьезными обвинениями в рэкете, многократном сексуальном насилии и торговле людьми. На данный момент артист находится под арестом и ожидает вынесения приговора. Тем временем, в публичное пространство поступают ранее неизвестные детали — все больше свидетелей и звезд, когда-то близких к Комбсу, начинают делиться своими воспоминаниями и откровениями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy.


P. Diddy (Фото: соцсети P. Diddy)


Недавно в интернете появилось заявление одного из бывших организаторов «белых вечеринок», которые проводились под покровительством P. Diddy. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, рассказал о том, как девушки попадали на эти мероприятия и по каким критериям они «отбирались».

О «белых вечеринках», центром которых всегда был Шон Комбс, в американском шоу-бизнесе говорили с самого начала. Начав свою карьеру в 1991 году, молодой продюсер быстро добился успеха и стремился заявить о себе на полную мощь.

Утвердившись на музыкальной арене, он начал устраивать масштабные мероприятия с алкоголем, танцами и запрещенными веществами. Вечеринки с белым дресс-кодом предназначались для того, чтобы начинающие звезды могли наладить полезные связи, в то время как «крупные фигуры» индустрии наслаждались вниманием и обществом молодых и услужливых гостей.

Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии
Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

Со временем элитные «фуршеты» для знаменитостей трансформировались в развратные заведения. В ходе расследования выяснилось, что на вечеринках P. Diddy происходили настоящие ужасы. Некоторые «гости» становились жертвами похищений и были принуждены к сексуальным актам под угрозами и шантажом. Были случаи жестоких изнасилований, когда в еду и напитки подмешивались наркотики. На мероприятиях постоянно велась видеосъемка, чтобы в случае возникновения проблем пострадавший не мог обратиться за помощью.

Отбор гостей проводился очень строго. Многие из них даже не подозревали о том, что их ждет, но тщательно готовились к вечерам, создавая образы и мечтая о приятном времяпрепровождении.

Организаторы, зная предпочтения своих покровителей, внимательно следили за внешним видом посетителей. Как стало известно, девушки весом более 63,5 килограмма не допускались на мероприятия. Об этом рассказал один из бывших сотрудников «белых вечеринок» P. Diddy, который работал с артистом в 2004-2005 годах. Он утверждает, что дамы, чей вес был больше установленного, разворачивались на входе, а тех, кто выглядел подозрительно, просили взвеситься на месте.

Кроме того, наряды должны были быть откровенными и провокационными. Закрытые образы, штаны и простая обувь не приветствовались.

«Никаких брюк. Никаких джинсов. Никакой обуви на плоской подошве. Каждая девушка должна была надеть вечернее платье, желательно очень короткое, чтобы лишь прикрывать ягодицы. Декольте должно было быть открытым, а обувь — на высоких шпильках. Исключений не было. Девушки должны были быть молодыми и горячими», — рассказал один из организаторов.

Единственное, что никогда не проверялось при входе на мероприятия — возраст гостей.

P. Diddy с участниками «Белой вечеринки» (Фото: соцсети P. Diddy)

Режиссированные оргии


В материалах дела следствия упоминается 16 случаев проведения вечеров Freak-Offs — тщательно организованных оргий, которые курировал сам Комбс. По последним данным, большинство зарегистрированных инцидентов происходило в особняках Нью-Йорка, Калифорнии и Флориды с 1998 по 2009 год.

Артист специально оборудовал свои дома для таких мероприятий: в комнатах находилось все необходимое для «безудержного веселья». Например, сменное постельное белье, различное оборудование для связывания, игрушки для взрослых и «целительные» капельницы для отрезвления.

Во время одного из обысков полиция обнаружила жесткие диски с гигабайтами непристойного видеоматериала и около тысячи бутылок детского масла, использующегося в качестве лубриканта.

«То, что происходило до двух часов ночи, меркнет по сравнению с тем, что происходило в пять утра. Эти вечеринки были известны своей дикостью. На них разрешалось все», — делился анонимный источник в беседе с Page Six.

Другой информатор рассказал, что Комбс обливал своих потенциальных жертв содержимым найденных флаконов, добавляя расслабляющий наркотик. Для полного контроля над «гостями» использовался так называемый «наркотик изнасилования», вызывающий сильное снотворное действие.

Жертвами становились дети и подростки


Жертвами Шона Комбса стали не только участники его вечеринок. Все больше людей сообщают о том, что подвергались насилию со стороны рэпера в разные периоды времени.

Обвинения начали поступать от певицы Кассандры Вентуры, бывшей девушки продюсера и его подчиненной. В 2023 году она подала на него иск, но дело быстро замяли, и она отозвала свое заявление. Однако в этом году в интернет попало шокирующее видео, на котором артист жестоко избивает исполнительницу. Это привлекло внимание правоохранительных органов, и множество жертв начали рассказывать о совершенных над ними преступлениях.

В короткий срок было подано около восьми судебных исков против P. Diddy. 1 октября этого года, после его задержания, в суд обратились примерно 120 пострадавших из шести американских штатов, обвиняющих артиста в различных правонарушениях, включая сексуальное насилие и побои.

Согласно информации, 25 обвинителей на момент инцидентов были несовершеннолетними, а самому младшему из них, по словам адвоката Тони Бузби, было всего девять лет.

Согласно данным издания People, двое мужчин также обвинили Комбса в том, что он накачивал их наркотиками и совершал над ними изнасилование в возрасте десяти и 17 лет. Один из истцов рассказал, что проходил прослушивание у P. Diddy в 2005 году, во время которого его доставили в отель, где рэпер напоил его газировкой с запрещенными веществами. Позже он утверждает, что артист угрожал его семье, если тот расскажет о произошедшем.

Ожидание приговора


На данный момент Шон Комбс продолжает бороться за свою невиновность. Недавно он подал иск против федеральных прокуроров США, утверждая, что они способствуют незаконной утечке информации.

Адвокаты рэпера заявляют, что распространение определенных фактов привело к «разрушительной» огласке, уничтожившей репутацию артиста. Они считают, что это может повлиять на дальнейшие решения присяжных и лишить их клиента права на справедливый суд.

Комбс уже в третий раз просит освободить его из тюрьмы под залог в 50 миллионов долларов, но все попытки оказались безуспешными. В ожидании судебного заседания ему придется оставаться в заключении как минимум до 5 мая 2025 года, после чего будет вынесен приговор, определяющий его дальнейшую судьбу.

Читайте также:

Два новых обвинения против Пи Дидди: изнасилование мальчика и подростка, подробности

Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии

Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
#суд
#приговор
#полиция
#сша
#наркотики
#секс
#дети
#насилие
#подростки
#видео
#возраст
#напитки
#мероприятия
#звёзды
#шоу
#мужчина
#изнасилование
#артист
#продюсер
#p. diddy
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актрису сериала «Склифосовский» Татьяну Иванову похоронили в Москве
01 ноября 2024, 19:13

Фото: iStock/ Clementa Moreno

Советская и российская актриса театра и телевидения Татьяна Иванова ушла из жизни на 78 году жизни. 31 октября её похоронили.
Актриса умерла в понедельник, информирует руководство Московского областного театра «Мособлдрама».

«28 октября 2024 года не стало заслуженной артистки России Татьяны Павловны Ивановой. Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам Татьяны Павловны Ивановой. Светлая память!» — говорится в сообщении.

31 октября в Москве в похоронном доме «Хованский» прошла церемония прощания с Татьяной Ивановой. Похороны были незаметными — коллеги, которые работали на одной площадке с усопшей во время съёмок сериалов «Пятая стража», «Версия», «Зинка-москвичка» и «Склифосовский», не пришли проститься с актрисой. Рядом с Татьяной Ивановой были лишь члены семьи и самые близкие коллеги по театру.

Читайте также:

Умер автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков

Актёра «Интернов» Ильина госпитализировали

Брат актёра Демчука из «Майора Грома» назвал причину его смерти
#похороны
#семьи
#память
#церемония
#соболезнования
#актриса
#люди
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Погряз в беспределе»: Волочкова раскрыла правду о закулисье Большого театра
Анастасия Волочкова: в Большом театре все поставлено на коммерции, выхода нет
01 ноября 2024, 12:41

Фото: Анастасия Волочкова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

1 ноября ежегодно отмечается Всемирный день балета. Это событие посвящено красоте и грации движения, величию человеческого таланта, способного создавать произведения хореографического искусства.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» сообщила, что самая большая «балетная» проблема в России — нехватка педагогического состава.
«Существует буквально две профессиональные академии: московская и санкт-петербургская. Это не очень хорошая ситуация в целом в российском балете», — сказала артистка.

Она добавила, что также не радует ситуация, происходящая сейчас в Большом театре.
«В Большом театре сейчас все поставлено на коммерции, сегодня даже существуют ставки. Я не верила в это, когда Коля Цискаридзе мне об этом рассказал. Можно заплатить деньги, чтобы отдали главную партию балерине, например. Или за деньги балерина может попасть в кордебалет. А, как правило, платят деньги не за тех, кто талантом обладает. Есть такая проблема», — поделилась балерина.

По ее словам, выхода из этой «коммерции» нет, потому что уходят мэтры-педагоги, которые могут на это повлиять.
«Уже нет выхода из этого. Большой театр погряз в этом беспределе. В 2003 году, когда меня незаконно увольняли, я стала заложницей той ситуации, когда деньги стали вмешиваться в репертуарную политику театра. Во время Юрия Григоровича это было невозможно, а сейчас исправить это нельзя, потому что мэтры-педагоги уходят из жизни. А кто на смену пришел? Да никто. Я в Большом театре танцевала пять лет, а сейчас люди говорят, что невозможно смотреть уровень исполнения», — рассказала Анастасия Волочкова.

В завершении беседы она поздравила всех, кто причастен к искусству балета и пожелала творческих успехов. Для меня большое счастье быть настоящей русской балериной, заключила Волочкова.

Читайте также:


«Месть Большого театра»: Волочкова раскрыла дальнейшие шаги в деле с невыплатой пенсии

«Ее парят втроем»: с кем Анастасия Волочкова посещает баню и что пармастер рассказал об Олеге Газманове

Антраша не удалось: Суд в Москве отклонил иск Волочковой к пенсионному фонду
#деньги
#пенсии
#театр
#счастье
#педагоги
#люди
#балет
#искусство
#сценарий
#танцы
#шоу-бизнес
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Настоящая мать была рядом: кто родил детей Пугачевой на самом деле и на какие болевые точки примадонны теперь давит Галкин*
31 октября 2024, 15:37

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* (Фото: соцсети А. Пугачевой)

Вопрос рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. В Сети ходят различные слухи и версии на этот счет, однако самым неожиданным стало предположение светской львицы Алены Кравец. Кто был настоящей матерью наследников примадонны расскажет «Радио 1».

Отношения Пугачевой и Галкина*


Роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина* начался в начале 2000-х годов. Они встретились на одном из мероприятий, где выступал молодой юморист. Алла сразу обратила внимание на его харизму. Сначала их общение носило дружеский характер, но со временем между ними возникла романтическая связь.

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин* официально объявили о своих отношениях. Вскоре у пары появились дети – двойняшки Лиза и Гарри.

Кто настоящая мать детей Пугачевой и Галкина*


Алла Пугачева со своими детьми Лизой и Гарри (Фото: соцсети А. Пугачевой)

Появлению детей на свет способствовала близкая подруга Аллы Борисовны — бизнесвумен Алина Редель, которая всегда находилась рядом с певицей. Об этом в беседе с aif.ru заявила светская львица Алена Кравец.

«Это мог быть генетический материал ближайшей подруги певицы Пугачевой — бизнесвумен Алины Редель. У меня есть такая информация. Но, как говорится, я свечку не держала. И допускаю мысль, что Пугачева сама могла заморозить яйцеклетки. Я тоже слышала такую версию. Но мало верю в нее. Хотя на самом деле это никого не должно волновать. Чудесные Лиза и Гарри появились на свет, живут в достатке и любви. Что еще надо для счастья детям?!» — заявила Алена.


Тайна рождения Гарри и Лизы


Пугачева заявляла, что за 20 лет до появления детей на свет заморозила яйцеклетку, а после свадьбы с Галкиным* они якобы решили подсадить ее суррогатной матери, чтобы та выносила паре здоровых малышей, ведь возраст Пугачевой уже этого не позволял. Врач-гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова в беседе с «Пятым каналом» утверждает, что артистка попросту обманывает.

«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», — сказала специалист.

В пользу этого же мнения высказался и экс-депутат Госдумы Роман Худяков на своей странице в соцсети.

«Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и двумя детьми (Фото: соцсети А. Пугачевой)


Отъезд в Израиль


После начала спецоперации на Украине Галкин*, который ранее наслаждался успехом и финансовым благополучием в России, резко осудил свою Родину и уехал в Израиль. Детям пришлось расстаться с друзьями, переехать за границу, адаптироваться на новой земле. Вдобавок ко всему, двойняшек неоднократно отрывали от школьной программы, переводили на дистанционное обучение и вынуждали менять образовательные учреждения.

«Двое детей-подростков, за все приходится платить, потому что дети Аллы с Галкиным* — не граждане Израиля. А школа у них самая дорогая. Её выбирал сам Галкин*. Плюс медицинское обслуживание там невероятно дорогое», — заявила aif.ru бизнеследи, актриса, певица Алена Кравец.

Пугачева боится своего мужа


Светская львица Алена Кравец объяснила агрессивные высказывания Пугачевой в адрес россиян страхом перед одиночеством в старости. Кроме того, светская львица уверена, что Галкин* оказывает на примадонну давление.

«Пугачева боится Галкина*. Он жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин* — абьюзер», — заявила Кравец.

Читайте также:

«Бабке осталось молиться»: чем болен внук Пугачевой и почему он решил продать дом примадонны в Подмосковье

Антиквариат на миллионы долларов: Пугачева вывозит свой замок из России по частям

«Сколько можно с пенсией жить»: Что известно о возможной любовнице Максима Галкина* с Украины

* включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ
#школа
#дети
#израиль
#соцсети
#мать
#врач
#певица
#возраст
#алла пугачёва
#отношения
#депутат
#шоу-бизнес
#максим галкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уехавший из России лидер группы «Сплин» избавился от дома в Петербурге
SHOT: лидер группы «Сплин» Васильев продал свой загородный дом в Петербурге
31 октября 2024, 11:44

Фото: iStock/Rawpixel

Уехавший из России лидер рок-группы «Сплин» Александр Васильев продал свой загородный дом в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что Васильев продал участок площадью 1200 квадратных метров в Курортном районе города. На нем расположен таунхаус, кадастровая стоимость которого составляет 39 млн рублей. Точная сумма сделки не раскрывается.

Согласно информации канала, у музыканта остались еще две квартиры в Петербурге. Одна квартира стоит порядка 7,8 млн рублей. Другая квартира, которая расположена в доме 1912 года постройки, оценивается в 21,5 млн рублей.

В настоящее время Васильев проживает в Испании.

Читайте также:

Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали

«Обкололи и заперли в психушке»: Друг Плаксиной рассказал, что Успенская отправила свою дочь в психбольницу

SHOT: «СТВ» подала в суд на липецкого бизнесмена из-за слов в фильме «Брат-2»
#суд
#квартиры
#участок
#сделки
#санкт-петербург
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Горбашов не захотел допускать Гулькину к работе над фильмом о группе «Мираж»
30 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Гитарист и лидер нынешнего состава группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что никто не нуждается в участии бывшей солистки коллектива Натальи Гулькиной в работе над фильмом о группе.
Он объяснил, что Гулькина лишь говорит об участии в работе над проектом для того, чтобы о ней вспомнили, при этом серьёзно работать она не желает.

«Мы обойдёмся без услуг бывших участников в создании фильма. Есть серьёзные кинокомпании, у нас есть предложения, которые мы обсуждаем, рассматриваем. Гулькина и Суханкина опять хотят зацепиться за инфоповод, чтобы о себе напомнить. Но никто из них договариваться и цивилизованно работать не хочет. Не хотят договариваться — никто и не будет. Для фильма достаточно показать со спины, что кто-то пришёл, спел, — дальше поклонники сами додумают», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Горбашов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.

Читайте также:

Шнейдеров объяснил резкую критику идеи снимать сериал про группу «Мираж»

Инстасамка станет голосом группы «Ленинград»

«Бездарный идиот»: за что Дробыш оскорбил Шаляпина, подробности скандала
#сериал
#кино
#артист
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Соловьёв допустил пожизненный срок для P. Diddy
30 октября 2024, 15:41

Фото: iStock/txking

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв высказал мнение о том, что скандально известному рэперу P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми, педофилии и изнасилованиях, может грозить пожизненное лишение свободы.
«Составов преступлений ему вменяется немало. По законам США каждое преступление человека рассматривается в рамках отдельного судебного процесса, а не в рамках общего судебного производства. Поэтому у американцев нет частичного сложения сроков наказания и верхней планки срока, к которому может быть приговорён человек», — разъяснил в беседе с RT Соловьёв.

А в Кузбассе будут судить гражданина за убийство одного подростка и попытку расправиться ещё с двумя.

«В ходе конфликта причинил ножом 16-летнему подростку колото-резаное ранение грудной клетки, от которого тот скончался на месте происшествия. Обвиняемый причинил ножевые ранения находившимся на месте событий 14 и 17-летним подросткам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы, где им своевременно была оказана квалифицированная помощь», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что P. Diddy были предъявлены новые иски: к громкому делу добавляются обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних, подростка 17 лет и мальчика 10 лет.

Читайте также:

Два новых обвинения против Пи Дидди: изнасилование мальчика и подростка, подробности

Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии

Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
#сша
#преступление
#убийство
#скр
#происшествия
#изнасилование
#ранение
#тюрьма
#суд
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инсульт вызвал у Ливанова трудности в речи и проблемы с ногами
Shot: Василию Ливанову грозит паралич из-за инсульта
30 октября 2024, 14:02

Василий Ливанов (Фото: сайт Кремля)

Ухудшилось состояние заслуженного и народного артиста Василия Ливанова, сообщает канал SHOT. В результате последнего инсульта у актера начались серьезные проблемы с ногами и речью.
Летом Ливанову исполнилось 89. Около двух недель назад ему вызвали скорую из-за риска четвертого инсульта. Тогда же провели осмотр и поставили диагноз: серьезные поражения головного мозга.

Последний инсульт привел к тому, что одна нога у Ливанова «отнялась». Теперь передвигаться по квартире своими силами ему почти невозможно. Актер вынужден пользоваться ходунками.

Врачи сделали все возможное, чтобы предотвратить полный паралич, однако не смогли помочь с трудностями в речи. Главный совет: спокойствие и отдых. Ливанову также назначили пройти курс логотерапии.

Супруга Василия Ливанова говорит, что в настоящее время муж идет на поправку и настроен оптимистично.

«Он восстанавливается. Все неплохо», — утверждает Елена Ливанова.

Читать также:

Актёр и режиссёр Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы

Россиянам назвали простые меры профилактики инсульта

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
#инсульт
#актёр
#диагноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников