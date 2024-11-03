Муцениеце «дешевле» Прилучного, а Тарасов «бонусом» расскажет секреты Бузовой: как звезды зарабатывают на красных дорожках

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)
Для звёзд наступили сложные времена. Осталось совсем немного богачей, которые готовы платить баснословные суммы артистам на закрытых вечеринках и корпоративах. Люди стали меньше ходить на концерты, кинозалы пустеют, а на телеэкранах резко убавилось количество развлекательных ток-шоу. Но даже «на безрыбье» знаменитости находят способ заработать «копеечку». Раньше выход в свет звёзд российского шоу-бизнеса был дополнительным способом пропиариться. Сейчас же такие вылазки составляют немалый процент от их основного дохода. «Комсомольская правда» рассказала, какие гонорары просят артисты за появление на мероприятиях.
Заплати миллион и пожми руку Александру Буйнову
Отчасти подзабытые звёзды 90-х пытаются выжать максимум от своей когда-то обретённой популярности. Они просят деньги лишь за одно появление на мероприятии — им даже не нужно петь. Так, экс-солистка «Комбинации» Алена Апина возьмёт за такой выход минимум 500 тысяч рублей. После сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» ее песни снова популярны, отмечает бывший директор Пьера Нарцисса и продюсер Сергей Дворцов.
Исполнительница хита «Алмаз» Алиса Мон берёт за своё появление совсем недорого — где-то от 50 тысяч рублей. Такую же сумму придётся заплатить, если вы захотите видеть в качестве гостя звезду развлекательных ток-шоу Анну Калашникову.
Авраам Руссо (Фото: Риа новости/Рамиль Ситдиков)
Более востребованные артисты ставят ценник намного выше. Например, группа «А-Студио» с их солисткой Кети Топурией посетят открытие вашего заведения за 2 миллиона. Александр Буйнов пожмёт вам руку или даже пройдётся по ковровой дорожке за миллион, но свои музыкальные композиции он оставит при себе. На такую сумму согласен и Авраам Руссо.
Москвичам, желающим увидеть воочию любимых артистов, повезло немного больше, ведь если мероприятие проводится не в столице, гонорар артиста увеличивается на 300-500 тысяч рублей.
Муцениеце стоит дешевле Прилучного
Хорошие деньги на красных дорожках зарабатывают и звёзды кино и телевидения. Больше всего получают герои таблоидов — артисты, часто мелькающие в светских новостях.
Голос Леонардо Ди Каприо и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов будет позировать на баннерах вашего светского вечера и фестиваля за 2 миллиона 400 тысяч. Дмитрий Харатьян же побывает на киношном смотре за меньшую сумму — 200 тысяч рублей.
Павел Прилучный обычно не посещает светские мероприятия — лишь премьеры собственных фильмов. А вот за миллион рублей он подумает и, возможно, всё же не откажется от предложения. Бывшая жена звезды сериала «Жизнь по вызову» актриса Агата Муцениеце попросит 150-200 тысяч рублей.
Ксения Собчак (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)
За полтора миллиона на модный показ или презентацию можно заполучить в гостьи Ксению Собчак. Но есть высокий риск отказа, ведь Ксения весьма капризна. Она может и не принять деньги, но в основном ввиду своей практичности всё же соглашается на работу. Недавно она в боксёрских перчатках позировала на фоне тренажёров на презентации спортивного магазина.
Певица Катя Лель согласится и на 200 тысяч рублей, а вот экс-супруг Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов появится на каком-нибудь светском мероприятии за гонорар в 500 тысяч рублей. Если верить слухам, в подарок к своему выходу Тарасов обещает «бонус» — рассказать что-то про свою бывшую жену Ольгу Бузову. Организаторам такая щедрость со стороны футболиста лишь в радость — звёздный скандал хорошо подогреет интерес к их продукции.
За гонорар в 500 тысяч мероприятие посетит звезда шоу «Дом-2» Ксения Бородина. На такую же выплату согласен и певец Александр Серов.
Гонорары в валюте и баснословные выплаты именитому коучу
Политик из 90-х Ирина Хакамада в последние года зарекомендовала себя как крутой коуч. За один выход звезды на дорожке придется заплатить 3,5-4 миллиона рублей. Психологические советы Ирины сейчас весьма популярны в интернете, на неё сыпется много рекламных предложений — отсюда и такой ценник.
За своё появление телеведущая Виктория Боня запрашивает суммы с шестью нулями. Гонорар звезда просит выплачивать в долларах.
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Ольга Енгалычева