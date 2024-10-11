Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Американский актер и спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».
Об этом Сигал заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости», посвященном российско-украинскому конфликту. Сигал сообщил, что узнал о начале СВО, когда находился на Ближнем Востоке, и незамедлительно отправил письмо Путину. Актер выразил уверенность в том, что Россия одержит победу, описав происходящее как «войну между добром и злом», и подчеркнул свою готовность поддерживать Россию.
Сигал также добавил, что его предки были из России, и что он «считает себя русским». Фильм Сигала был снят летом 2022 года и включает кадры из Мариуполя, в том числе с разрушенной «Азовстали». Сигал лично посещал зону боевых действий и общался с российскими военными.
В аннотации к фильму говорится, что он стремился показать «правду» о происходящем, отвергая западную версию конфликта. В мае 2024 года Сигал был среди почетных гостей на инаугурации Путина и получил орден Дружбы за вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества.
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Сигал также добавил, что его предки были из России, и что он «считает себя русским». Фильм Сигала был снят летом 2022 года и включает кадры из Мариуполя, в том числе с разрушенной «Азовстали». Сигал лично посещал зону боевых действий и общался с российскими военными.
В аннотации к фильму говорится, что он стремился показать «правду» о происходящем, отвергая западную версию конфликта. В мае 2024 года Сигал был среди почетных гостей на инаугурации Путина и получил орден Дружбы за вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества.
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Елена Перлова