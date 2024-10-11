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Сигал написал Путину письмо с готовностью «умереть рядом со своим президентом»

Стивен Сигал выразил готовность воевать за Россию на СВО
11 октября 2024, 06:49
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский актер и спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».
Об этом Сигал заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости», посвященном российско-украинскому конфликту. Сигал сообщил, что узнал о начале СВО, когда находился на Ближнем Востоке, и незамедлительно отправил письмо Путину. Актер выразил уверенность в том, что Россия одержит победу, описав происходящее как «войну между добром и злом», и подчеркнул свою готовность поддерживать Россию.

Сигал также добавил, что его предки были из России, и что он «считает себя русским». Фильм Сигала был снят летом 2022 года и включает кадры из Мариуполя, в том числе с разрушенной «Азовстали». Сигал лично посещал зону боевых действий и общался с российскими военными.



В аннотации к фильму говорится, что он стремился показать «правду» о происходящем, отвергая западную версию конфликта. В мае 2024 года Сигал был среди почетных гостей на инаугурации Путина и получил орден Дружбы за вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества.

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#развитие
#сво
Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
ТАСС: Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма
11 октября 2024, 06:33

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, Следственный комитет России также требует заочного ареста экс-телеведущей Лазаревой*.

Согласно материалам дела, Татьяна Лазарева* уже продолжительное время проживает за границей. Уголовное преследование было начато после того, как телеведущая в своих социальных сетях выразила радость по поводу атак украинских беспилотников на российские города.

После этих слов против нее было возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ — «Оправдание терроризма с использованием Интернета». В июле Замоскворецкий суд Москвы вынес решение, согласно которому заочно арестовал Лазареву*. Сейчас она объявлена в международный розыск и ей грозит до семи лет лишения свободы.

* Признана иноагентом в РФ

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«Пришлось прощаться»: почему дочь Муцениеце ушла в новую семью Прилучного и кто настроил детей против Агаты
10 октября 2024, 17:49

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Актриса Агата Муцениеце и ее экс-супруг Павел Прилучный уже долгое время выясняют отношения в судах из-за алиментов и дележки детей. Накануне стало известно, что Муцениеце отдала Прилучному дочь. Информацию подтверждает ролик, опубликованный в личном блоге новой жены артиста Зепюр Брутян.
О том, почему от Муцениеце ушли дети, как их настраивает Прилучный и чем может обернуться скандальное разбирательство — в материале «Радио 1».

Жизнь без детей в обмен на деньги: Муцениеце потребовала у Прилучного миллионные алименты


Между экс-супругами с момента развода не утихают скандалы. В последнее время они постоянно судятся из-за алиментов на детей и опеку над ними.

Первое время после развода Прилучный выплачивал по 50 тысяч рублей в месяц на Мию и Тимофея, однако эта сумма не устроила Муцениеце. Только за обучение своих детей актриса платит почти 2 миллиона рублей ежегодно. В 2023-м она подала иск с просьбой увеличить алименты. Весной суд удовлетворил это требование, но теперь Павел пытается не только оспорить это решение, но и забрать детей себе.

Еще недавно Муцениеце заявляла, что будет идти до конца и добьется желаемого, а теперь жалеет о том, что вообще начала этот процесс.

Прилучный и Брутян настраивают детей против Муцениеце

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Агата очень переживает, что бывший муж и его новая супруга настраивают детей против нее. Долгое время она старалась держать Тимофея и Мию возле себя, однако была вынуждена на некоторое время уехать и отвезти к Прилучному и Брутян младшую дочь.

По словам Муцениеце, многие предупреждали ее не отдавать Мию отцу, но она отказывается верить в возможные риски.

«Я отправила Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я человек!» — написала актриса в соцсетях.

Брутян же всеми силами пытается показать аудитории, что девочке в новой семье хорошо. Она опубликовала видео, где Мия играет с младшим братом Микаэлем, сыном Зепюр и Павла. В это время старший сын Прилучного Тимофей на заднем плане готовится к обеду.

Мия очень тепло принимает недавно родившегося члена семьи. Девочка ладит с малышом, старается играть с ним и веселить.

«Ушел сын, а теперь потеряла и дочь»: почему Агате Муцениеце пришлось попрощаться с дочерью


Все же переживания Муцениеце не случайны. Летом этого года Тимофей решил жить с папой и его новой семьей. А спустя некоторое время перестал общаться с матерью. и просит оставить его в покое. Звезда российского шоу-бизнеса считает, что всему виной негативный настрой Прилучного к ней, который подхватил мальчик.

«Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается» — заявила Муцениеце.

Именно поэтому артистка так обеспокоена тем, что после своей поездки и того, как Мия поживет у отца, она также может потерять с ней связь.

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SHAMAN так и не перечислил в бюджет Оренбурга обещанные средства
10 октября 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

SHAMAN так и не перечислил в бюджет Оренбурга деньги из полученного гонорара в 16 млн рублей. Депутат Госдумы Нина Останина, которая изначально была против выделения бюджетных средств на концерт артиста в пострадавшем от паводка регионе, напомнила, что певец обещал частично вернуть полученные деньги. Об этом пишет URA.RU.
«У меня пока нет информации о том, что средства не вернулись в бюджет, но если этого не случилось, я направляю обращение главе города с вопросом, перечислили ли эти деньги. Моя последняя информация о том, что SHAMAN согласился частично направить средства после того, как с ним лично поговорил губернатор», — пояснила депутат.

По ее словам, ситуация с выделением 16 млн рублей из бюджета города была изначально неприемлемой. Она отметила, что эти деньги забрали у людей, которые пострадали от паводка.

Депутат напомнила, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, прежде чем устраивать концерт SHAMAN за 15 млн бюджетных рублей сначала провел опрос, где жители высказались против выделения средств и приглашения SHAMANа. Концерт тогда не состоялся.

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Антиквариат на миллионы долларов: Пугачева вывозит свой замок из России по частям
SHOT: Пугачева хочет вывезти из своего замка в России антиквариат на $20 млн
10 октября 2024, 08:53

Фото: РИА Новости/ Вадим Жернов

Известная российская певица Алла Пугачева хочет вывезти из своего замка в деревне Грязь антиквариат, стоимость которого может составлять 20 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что среди старинных произведений искусства также имеются картины современников Рембрандта и Да Винчи. Согласно информации канала, во время одного из визитов примадонны в Россию в 2023 году ее представители сделали опись дорогостоящего имущества.

В коллекции Пугачевой есть скульптуры и картины XVI–XIX веков, а также французская люстра XIX века и ваза для фруктов XIX века. Уточняется, что антикварное имущество собрали в груз, который оформили на мужа певицы Максима Галкина*, и должны были отправить из Шереметьево. Но отправка вещей не состоялась по причине несоответствия с документами.

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Тело находилось в спальне: дочь Элвиса Пресли два месяца хранила труп сына-самоубийцы, подробности
09 октября 2024, 17:42

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Дочка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мари не могла попрощаться со своим покойным сыном Бенджамином на протяжении двух месяцев. Всё это время тело Бенджамина находилось в гостевой спальне её дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Внук Элвиса Пресли покончил с собой


Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кеуг ушёл из жизни, покончив с собой. На момент смерти музыканту было 27 лет.

Кеуг боролся с депрессией, которая усугублялась зависимостью от алкоголя и наркотиков. Несмотря на подписанный контракт со звукозаписывающей компанией, Бенджамин так и не выпустил ни одного альбома за 11 лет своей карьеры.

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Лиза Мари Пресли была глубоко потрясена смертью своего сына. Она настолько тяжело переживала эту утрату, что решила не отдавать тело наследника для захоронения сразу после его кончины и хранила его в своём доме на протяжении двух месяцев. Это стало известно из мемуаров Лизы Мари Пресли, которые она не успела опубликовать самостоятельно из-за своей смерти в 2023 году. Однако книга вышла в свет благодаря её дочери Райли.

«В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бен-Бена там два месяца… В комнате поддерживалась температура 55 градусов по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию), чтобы сохранить тело Бенджамина. Я так привыкла к нему, заботилась о нем и держала его там», — писала Лиза Мари.
Однако была ещё одна причина, по которой она не смогла сразу похоронить сына: она не могла решить, где это сделать — на Гавайях или в Грейсленде, поместье в Мемфисе, где был похоронен его дед Элвис.

Кроме этого, в свой книги она писала, что произошедшее настолько ранило её, что ей пришлось заставить себя «бороться» и жить ради оставшихся детей Райли и близнецов Харпер и Финли Локвуд.

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Пресли и её дочь Райли решили увековечить память Бенджамина, сделав татуировки с его инициалами. На ключице у него было написано имя сестры, а на руке — имя матери.

Когда к Лизе Мари пришёл мастер, чтобы нанести татуировки, она не смогла объяснить ему, каким шрифтом нужно выполнить надпись. Татуировщик спросил, есть ли фотографии татуировок, чтобы он мог скопировать их. Лиза Мари ответила, что фотографий нет, но она может показать ему татуировки вживую.

27-летний Бенджамин Кеуг был похоронен рядом со своим дедушкой Элвисом Пресли в Грейсленде. Позже там похоронили и Лизу Мари.

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#социальные сети
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«Смотрится стрёмно»: блогера Лерчек уличили в романе с женатым рэпером, что известно
Звезда «Дома-2» Ермакова рассказала о романе Лерчек и Натана
09 октября 2024, 17:31

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

У блогера Лерчек и рэпера Натана был неожиданный роман, на который указывают зрители шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. Ситуацию прокомментировала звезда «Дома-2» Надежда Ермакова в беседе с Teleprogramma.org.

Роман блогера Лерчек с Натаном


В последней серии «Звезды в джунглях» зрители увидели, что между Лерчек и Натаном загорелась искра. Версия о романе подтвердилась, когда в программе «Утро на ТНТ» блогер призналась, что очень жалеет о вспыхнувшей интриге. Валерия Чекалина (настоящее имя) заявила, что не знала о наличии супруги у Натана.

По её словам, на проекте мужчина вёл себя как неженатый, а о его жене Лерчек якобы узнала из новостей.

Однако Ермакова не желает признавать это заявление. Она убеждена, что Лерчек сразу обо всём знала, а сейчас просто пытается обелить свою репутацию.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда «Дома-2» отметила, что статус любовницы всегда осуждался, однако вопросы возникают и к мужчине, который допустил это.

Также она подчеркнула, что Чекалина за последнее время многое пережила: проблемы с налоговой, домашние аресты, развод с супругом Артёмом, изоляция от общества. Вероятно, ситуация с Натаном была попыткой самоутвердиться, ей хотелось казаться привлекательной для мужчин. А рэпер, в свою очередь, подыгрывал ей и как-будто давал шанс.

При этом Ермакова заявила, что романам с женатыми мужчинами нет оправдания, а вся эта ситуация «смотрится стрёмно». К тому же, можно было бы найти какие-то объяснения, если бы между Лерчек и Натаном была настоящая любовь, однако здесь речь идёт лишь о «шашнях с женатиком».

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#статьи
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Женщины и гулянки: Психолог раскрыла причины ухода Андреевой от Бондарчука
Психолог Кардиакос: в паре Андреевой и Бондарчука важно, есть ли общие ценности
09 октября 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Стало известно, что Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука еще в апреле 2024 года. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на друзей звездной пары, по словам которых пара рассталась из-за того, что она интроверт, а он любит вечеринки и шумные компании.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что люди в паре очень редко похожи друг на друга.

«Люди как раз сходятся по принципу пазла: у одного недостает, а у другого есть, и тем самым дополняют друг друга. Достаточно темпераментный мужчина более вероятно обзаведется спокойной партнершей. Будет действовать некий режим взаимной компенсации, что будет создавать баланс», — сообщила эксперт.

Она добавила, что, безусловно, есть будто бы полярные пары: совы и жаворонки, интроверты и экстраверты, истероиды и шизоиды, но и они могут прийти к взаимопониманию.

«Кажется, что таким парам ужиться непросто, но на самом деле они могут взаимосуществовать, потому что у них еще и комплиментарные типы привязанностей. Интроверт и с тревожным типом привязанности всегда будет находиться в тревоге по поводу стабильности в отношениях, ему необходимо доказательства любви, а самому всегда сложно активно выражать свои чувства и эмоции. Здесь надо расширять понятие личности и тогда говорить, насколько пара может быть устойчива», — объяснила психолог.

По ее словам, тип привязанности партнера — очень важный фактор для построения отношений. Если оба здоровы и обладают автономностью, что можно обсуждать проведенное вместе и раздельно время.

«Но иногда второй партнер не просто жаждет экстравертивных поступков, а ему необходимы контакты с противоположным полом. Тогда для другого партнера не будет приемлемо столько женщин и гулянок вокруг», — высказалась Анастасия Кардиакос.

По словам клинического психолога женщине-интроверту будет важно слышать «люблю», получать объятия, однако сама она не проявляет обычно инициатив и не начинает с разбега.

«В таких парах важно знать особенность характера. Интроверту нужно подумать прежде, чем ответить, а экстраверта будет это очень бесить. Мы все к чему-то склонны, нужно изучать своего партнера, а потом, как справочником, пользоваться», — поделилась собеседника.

Однако главное в отношениях, по мнению Кардиакос, общие ценности, а потом уже привычки и все остальное.

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«Ей идет раздеваться»: к кому Паулина Андреева ушла от Бондарчука и что ее связывает с Чубайсом
09 октября 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались после пяти лет совместной жизни. Эта новость стала неожиданностью даже для коллег артистов по сцене. Оказалось, что слухи о разладе в знаменитом семействе ходили в социальных сетях на протяжении 18 месяцев. Что стало причиной распада пары и какое отношение к проблемам семьи имеют Анатолий Чубайс и Софья Синицина расскажет «Радио 1».

Знакомство и семейная жизнь


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова



Федор Бондарчук впервые увидел Паулину Андрееву в Театре имени Чехова, где она выступала в спектакле «Номер 13D», дефилируя по сцене в нижнем белье. Ее модельная внешность и актерские способности не могли не привлечь его внимание.

«Она сразу выделялась на фоне остальных», — делился впечатлениями Бондарчук в редких интервью.

Даже Светлана, которая на тот момент была женой Федора, была поражена красотой Паулины.

«Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я подумала: "Вот она, наконец, настоящая красавица". Ей шло раздеваться и показывать фигуру», — вспоминала Светлана после развода.

Вскоре после разрыва с супругой Федор заверял, что молодая Паулина не имела отношения к распаду его брака. По словам Светланы и Федора, разрыв произошел из-за того, что отношения исчерпали себя. Как следствие, у Бондарчука появилась новая вдохновительница, которая впоследствии стала его законной женой.

Роман с Софьей Синициной


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Слухи о разводе Федора и Паулины активизировались после того, как Бондарчука стали замечать на мероприятиях без обручального кольца и жены. Многие связывали отсутствие Паулины на публичных событиях с её заботами о трехлетнем сыне Иване. После начала работы Федора на «Ленфильме» их семья переехала в Санкт-Петербург — родной город его супруги. Однако слухи о разводе Бондарчука начали активно обсуждаться вновь. В качестве возможной причины развода упоминается звезда сериала «Чистые» и экс-возлюбленная Павла Табакова Софья Синицына, у которой есть дочь Миа от актёра.

Бондарчук и Андреева предпочли не обсуждать громкие новости. Однако Синицына, в отличии от них, активно использовала юмор и шутки в своих социальных сетях, не подтверждая и не опровергая слухи о романе с режиссером.

«Синицына — женщина, склонная к риску, ей нравится находиться в центре внимания. С Табаковым-младшим она встречалась всего полгода, но за это время успела родить от него дочь. На данный момент нельзя сказать, что она особенно востребована в киноиндустрии, но у нее есть «подушка безопасности» в виде алиментов от Табакова — 80 тысяч рублей в месяц, — поделились друзья Синицыной с изданием «Комсомольская правда».

Есть также версия о том, что причиной разлада в семье могло стать желание Паулины покинуть Россию. Такие слухи возникли после того, как очевидцы в апреле 2022 года заметили Андрееву в стамбульском ресторане за одним столиком с режиссером Авдотьей Смирновой и ее супругом Анатолием Чубайсом. К тому времени Чубайс и его жена уже две недели жили в эмиграции, сбежав из России после начала СВО.

«Странная дружба какая-то с Чубайсом», «Паулина ищет друзей на чужбине, чтобы уехать», «Странно, что в Турции она без Бондарчука», — недоумевали пользователи Сети.

Как Бондарчук и Андреева будут делить имущество


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По информации СМИ, Паулина ушла от Бондарчука в апреле этого года, заявив о желании развестись. Она осталась в Санкт-Петербурге с сыном, в то время как Федор живет в Москве.

Документы на развод еще не поданы, но, если верить слухам, Федор и Паулина уже договорились, как разделят нажитое в их недолгом браке имущество. Друзья Андреевой рассказали «Комсомольской правде», что квартира в Брюсовом переулке Москвы, которую Бондарчук купил после развода со своей бывшей женой Светланой, останется за Федором. Специалисты в сфере недвижимости оценивают стоимость этих апартаментов почти в 100 млн рублей.

Квартиру в Санкт-Петербурге режиссер якобы решил оставить их с Паулиной сыну Ивану. Жилье режиссер приобрел сразу после свадьбы с молодой женой, в этих апартаментах они жили последние годы.

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#петербург
#шоу-бизнес
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SHOT: ФНС заблокировала банковские счета кинокомпании Сукачёва и Харатьяна
09 октября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета кинокомпании «Диафильм». Ею владеют актёр Дмитрий Харатьян и композитор, певец и музыкант Гарик Сукачёв.
Харатьян основал эту компанию вместе с другом-певцом в 2019 году, сообщает телеграм-канал SHOT. Третьим партнёром и финансовым директором фирмы стала Анастасия Жидкова. Ей принадлежит 20% акций кинокомпании, певцу и актёру — по 40%. Партнёры планировали снимать кино и телепередачи, но дело не заладилось. Уже в 2022 году никаких отчётных документов предоставлено не было. В том же году фирма понесла убытки, уйдя в минус на 461 тысячу рублей.

Сотрудники ФНС упорно разбирались с бухгалтерской отчётностью компании. Пенсионный фонд дважды штрафовал «Диафильм» за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было решено заблокировать счета компании.

Звёзд шоу-бизнеса, похоже, проблемы их совместной фирмы абсолютно не волнуют. Сукачёв активно гастролирует, следующее выступление пройдёт 17 октября в Нижнем Новгороде. Харатьян снимается в музыкальной комедии-драме «ВИА "Васильки"».

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