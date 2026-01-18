«Так низко пали»: Викторию Боню захейтили за целлюлит

18 января 2026, 17:48

Дочь Бони вступилась за мать, которую захейтили за целлюлит

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Викторию Боню атаковали комментариями о её «несовершенствах» — особенно усердствовали мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Она не стала молчать и эмоционально высказалась в ответ.





«Когда мы так низко пали, особенно мужчины, которые мне тыкают в комментариях о том, что у меня есть целлюлит? Я — живой человек, у меня есть гормональный фон, стресс, перелеты, нагрузки. Я бы, как женщина, никогда бы не оскорбила мужчину за то, какие у него настройки его тела от природы. Женщины, вы тоже меня шеймите за мой целлюлит! Как это глупо!» — заявила Боня.