Киану Ривз вспомнил хоккейную юность на романтическом свидании с Александрой Грант
Киану Ривз неожиданно вернулся к своему спортивному прошлому во время свидания с Александрой Грант. Об этом сообщает Super.
Пара провела вечер на льду, где актёр вспомнил, что в подростковом возрасте всерьёз мечтал о профессиональной хоккейной карьере.
В 15 лет Ривз был вратарём детской команды, проходил просмотр в клуб «Виндзор» из Хоккейной лиги Онтарио и даже получил прозвище «Стена» за умение отражать шайбы. Однако со временем планы изменились — и мир получил Джона Уика вместо хоккеиста.
Спустя десятилетия Киану вновь надел коньки, правда, уже не хоккейные. Как рассказала Александра Грант, актёру пришлось осваивать фигурные коньки, что оказалось непростым испытанием. Она поблагодарила друзей, которые помогли организовать вечер и раздобыли для Ривза новые коньки, отметив, что возвращение на лёд после столь долгого перерыва стало для него настоящим вызовом.
