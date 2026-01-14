Киану Ривз вспомнил хоккейную юность на романтическом свидании с Александрой Грант

14 января 2026, 13:38

Киану Ривз рассказал о несбывшейся карьере хоккеиста

Александра Грант и Киану Ривз (Фото: Instagram* / @grantalexandra)

Киану Ривз неожиданно вернулся к своему спортивному прошлому во время свидания с Александрой Грант. Об этом сообщает Super.