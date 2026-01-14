Татьяна Брухунова поделилась необычным лайфхаком для лёгкого старта рабочей недели
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, как безболезненно войти в рабочий ритм после новогодних праздников.
По её мнению, секрет бодрости и хорошего настроения вовсе не в кофе или раннем подъёме, а в культурном досуге.
Молодая жена юмориста призналась, что решила начать день с посещения музея — экспозиции, на которую не успела попасть до Нового года. По словам Брухуновой, такой «высокодуховный» старт задаёт правильный настрой на весь день и делает его заметно легче и приятнее.
Татьяна пожелала подписчикам удачного дня и намекнула, что иногда ради хорошего самочувствия можно позволить себе небольшое отступление от привычного графика.
