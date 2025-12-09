Кидман, Холмс и де Армас против Круза: женский альянс бывших набирает силу

09 декабря 2025, 12:34

Бывшие партнёрши Тома Круза решили объединиться

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман, по данным инсайдеров Radar Online, выразила поддержку Ане де Армас после её расставания с Томом Крузом.





Как утверждают источники, актриса передала послание через Риз Уизерспун, намекнув, что сама переживала сложности в отношениях с Крузом и готова протянуть руку помощи.



По той же информации, к этому неформальному «женскому союзу» присоединилась и Кэти Холмс. Ранее СМИ также писали, что их общая с Томом дочь Сури решила отказаться от его фамилии.





«После расставания Ана получила море поддержки от людей, но для неё настоящим шоком стало то, что и Николь, и Кэти теперь на её стороне», — сообщалось в источнике.