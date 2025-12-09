Достижения.рф

Кидман, Холмс и де Армас против Круза: женский альянс бывших набирает силу

Бывшие партнёрши Тома Круза решили объединиться
Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман, по данным инсайдеров Radar Online, выразила поддержку Ане де Армас после её расставания с Томом Крузом.



Как утверждают источники, актриса передала послание через Риз Уизерспун, намекнув, что сама переживала сложности в отношениях с Крузом и готова протянуть руку помощи.

По той же информации, к этому неформальному «женскому союзу» присоединилась и Кэти Холмс. Ранее СМИ также писали, что их общая с Томом дочь Сури решила отказаться от его фамилии.

«После расставания Ана получила море поддержки от людей, но для неё настоящим шоком стало то, что и Николь, и Кэти теперь на её стороне», — сообщалось в источнике.

