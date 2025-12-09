Светлана Лобода подняла цену на подмосковный дворец до 850 миллионов рублей

09 декабря 2025, 12:01

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Певица Светлана Лобода увеличила стоимость своего подмосковного особняка в Николо-Урюпино на 200 миллионов рублей. Теперь трёхэтажный дворец с участком почти в гектар продаётся за 850 миллионов только по безналу.