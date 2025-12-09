Светлана Лобода подняла цену на подмосковный дворец до 850 миллионов рублей
Певица Светлана Лобода увеличила стоимость своего подмосковного особняка в Николо-Урюпино на 200 миллионов рублей. Теперь трёхэтажный дворец с участком почти в гектар продаётся за 850 миллионов только по безналу.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в продаже три этажа жилой площади площадью 1200 кв. м, четыре спальни, две столовые, гостиная с переходом в бассейн и джакузи, бар с бильярдным столом, тренажёрный зал, постирка и библиотека. На участке также находятся гостевой дом, строения для персонала и охраны, гараж на три машины, 12 парковочных мест, беседка с барбекю и сад с прудом.
Певица уехала из России после начала спецоперации и отказалась возвращаться. Светлана получила гражданство Мальты, живёт с дочерьми в Латвии и гастролирует по Европе. Билеты на концерты стоят от 6 до 19 тысяч рублей, но расписание на Новый год пока пустое.
