«Ходил за мной»: блогер Маш Милаш рассказала о навязчивом преследователе

09 декабря 2025, 12:18

Блогер Маш Милаш столкнулась с преследованием сталкера

Маш Милаш (Фото: Instagram* / @mash_milash_hub)

Блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) рассказала в соцсетях о тревожной ситуации: она опубликовала серию роликов, в которых запечатлён её разговор с незнакомым мужчиной в кафе.





По словам девушки, этот человек специально прилетел из другого города, будучи уверенным, что они должны встречаться. Отказы Марии он попросту игнорировал.



Во время беседы блогер поняла, что видела мужчину раньше: прошлым летом он уже приезжал в её город, следил за ней и даже сумел вычислить её адрес, ориентируясь на её видеоролики. Тогда он также подходил к ней с заявлением о желании начать отношения.





«В процессе съёмки я понимаю, что лицо его я уже видела полгода назад. Он приезжал ко мне летом, ходил за мной, искал меня. Он вычислил, где я живу, по моим видео. Потом он набрался смелости, подошёл и сказал: "Я хочу с тобой встречаться"», — рассказала Маш Милаш.