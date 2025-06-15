Ким Кардашьян снялась топлес в номере отеля в формате скрытой камеры — фото

15 июня 2025, 17:30

Ким Кардашьян снялась в откровенном образе

Ким Кардашьян (Фото: Instagram*/kimkardashian)

Американская медийная личность Ким Кардашьян снялась топлес в формате скрытой камеры в номере одного из нью-йоркских отелей. Откровенные кадры опубликованы в ее соцсетях.





Изучая их, можно подумать, что действие происходит в фильме для взрослых. На записи Ким в элегантном черном бикини. Обозреватели отмечают, что на одном из кадров она прикрылась лишь простыней.





«2 часа ночи в Нью-Йорке», — поделилась Кардашьян.

Ким Кардашьян (Фото: Instagram*/kimkardashian)



«Это все напомнило о ее домашнем видео, которое слили», «Всё казалось, что рядом с ней появится кто-то еще», — написали юзеры.

