Ким Кардашьян снялась топлес в номере отеля в формате скрытой камеры — фото
Ким Кардашьян снялась в откровенном образе
Американская медийная личность Ким Кардашьян снялась топлес в формате скрытой камеры в номере одного из нью-йоркских отелей. Откровенные кадры опубликованы в ее соцсетях.
Изучая их, можно подумать, что действие происходит в фильме для взрослых. На записи Ким в элегантном черном бикини. Обозреватели отмечают, что на одном из кадров она прикрылась лишь простыней.
«2 часа ночи в Нью-Йорке», — поделилась Кардашьян.Стоит отметить, что съемка получилась смелой, чувственной и сексуальной. Аудитория принялась ее активно обсуждать.
«Это все напомнило о ее домашнем видео, которое слили», «Всё казалось, что рядом с ней появится кто-то еще», — написали юзеры.Пользователи вспомнили интимное видео Ким и ее бывшего молодого человека Рей Джея, опубликованное в 2007 году.
*Запрещен в РФ