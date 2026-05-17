«Кино — маленькая Вселенная»: Наталья Бардо раскрыла закулисье съёмочного процесса
Наталья Бардо решила показать подписчикам, как выглядит съёмочный процесс по ту сторону камеры. Актриса опубликовала кадры со съёмочной площадки и рассказала, сколько людей ежедневно работают над созданием даже самых коротких сцен.
По словам звезды, зрители редко задумываются о том, какой огромный труд стоит за несколькими секундами экранного времени.
«Кино — это маленькая Вселенная. Зритель видит сцену, которая длится 30 секунд, а снимается она 3 часа и дольше», — поделилась Наталья Бардо.Артистка подчеркнула, что над каждой сценой одновременно трудятся десятки специалистов: операторы, осветители, гримёры, костюмеры, ассистенты режиссёра, звукорежиссёры и многие другие сотрудники, без которых съёмка была бы невозможна.
Наталья Бардо призналась, что именно командная работа делает кино по-настоящему живым и атмосферным.