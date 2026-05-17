Достижения.рф

«Никто не знал»: Фёдор Добронравов вспомнил последние съёмки с Тиграном Кеосаяном

Фёдор Добронравов трогательно высказался о Тигране Кеосаяне
Фёдор Добронравов (Фото: Instagram* / @dobronravov.fedor)

Фёдор Добронравов с теплотой вспомнил последние съёмки с режиссёром Тиграном Кеосаяном. По словам артиста, на площадке царила настолько лёгкая и дружеская атмосфера, что никто даже не мог представить, что вскоре всё изменится. Об этом сообщает «Кино Mail».



Актёр признался, что команда работала в Сочи и воспринимала съёмочный процесс скорее как отдых в кругу близких людей.

«Никто не знал! Никто не знал ни про его болезнь… Он был прекрасен, он был весел», — рассказал Фёдор Добронравов.
По словам артиста, у Тигран Кеосаян всегда была особенная атмосфера на съёмочной площадке — тёплая, спокойная и семейная. Актёр также отметил, что рядом с режиссёром постоянно находилась его семья, включая супругу — Маргариту Симоньян.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

