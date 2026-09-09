«Она у меня герой»: Hammali растрогал фанатов признанием о жене

09 сентября 2026, 16:50

Рэпер Hammali рассказал, как изменились отношения с женой после рождения сына

Hammali с женой (Фото: Instagram* / @hammali)

Рэпер Hammali (настоящее имя — Александр Алиев) неожиданно присоединился к обсуждению семейных отношений в соцсетях. Пока мужчины в комментариях жаловались на то, что после рождения детей в браке угасают чувства, а супруги начинают уделять им меньше внимания, музыкант поделился совсем другим опытом.





По словам исполнителя хита «Птичка», появление сына не ухудшило их отношения, а, наоборот, сделало его жизнь только лучше. Алиев подчеркнул, что решение стать родителями они с женой принимали вместе, поэтому и ответственность за ребёнка стараются разделять на двоих.



Особенно сильно артиста, судя по его словам, изменил опыт супруги во время беременности и родов. После того как он увидел, через что ей пришлось пройти, музыкант признался, что не собирается искать недостатки в их отношениях и воспринимает жену как настоящего героя.





«А также хочется добавить, что после того как увидел, через что прошла моя жена во время беременности и родов, я вообще молчу и не ищу никаких изъянов в наших отношениях. Она у меня герой», — рассказал артист.